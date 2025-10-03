Taylor Swiftek 'The Life of a Showgirl' estreinatu du eta poparen erreginaren tronuari eutsi nahi dio
'The Life of a Showgirl' lanak pop zirraragarria, antzerkigintza eta eszenatokien gainean eman dituen ia bi hamarkaden errepasoa uztartzen ditu. Artista bere musikaren inoiz baino jabeago ageri da.
Taylor Swiftek 'The Life of a Showgirl' kaleratu du, hamabi abestiz osatutako albuma, teatralitatea eta poparen energia uztartzen dituena. Aldi berean, bere ibilbide eta bizitza pertsonalari errepasoa ematen dio.
Lehenengo abestiak, 'The Fate of Ophelia', Swift Shakespeareren pertsonaiarekin alderatzen du, baina bere patu tragikoa gaindituz, eta narratiba eta distira musikala uztartzen dituen album baten tonua markatzen du. Aurreko lanean ez bezala, 'The Tortured Poets Department' (2024) , haustura sentimentalean zentratua, disko honek Kelcerekin duen egonkortasuna eta bere musikaren gaineko erabateko kontrola islatzen ditu.
Albumak Elizabeth Taylor bezalako pertsonaien erreferentziak biltzen ditu, baita Europako iparraldeko poparen eragina duten abestiak ere, hala nola 'Opalite', Max Martinek koproduzitua. Swiftek Jack Antonoff bere ohiko ekoizlea alde batera uztea erabaki zuen, eta Martin eta Shellbackekin lan egin du.
'Eldest Daughter ' kantu intimoagoan, Swiftek Interneteko kultura jorratzen du eta bere anaia Austini "inoiz ez uztea" agintzen dio. Beste kantu batzuek, 'Actually Romantic ', 'Wi $h Li $t' edo 'CANCELLED!' kasu, ospea, lehia eta bere ibilbideari boikota egiteko saiakerak jorratzen dituzte.
Diskoa kaleratzearekin batera, promozio-hedapen globala egin da: salmentak gauerdian Targeten, jaiak zinemetan eta pop-upak New Yorken eta Los Angelesen. Gainera, AMC Theatrek film bat proiektatuko du 'The Fate of Ophelia' bideokliparekin, filmaketaren irudiekin eta Swiften iruzkinekin.
2.000 milioi dolar baino gehiago bildu eta fenomeno kultural eta ekonomiko bihurtu zuen Eras Tour delakoa, Swiftek bere pop erreginaren estatusa berresten du esperientzia, berrikuntza eta antzerkigintza uztartzen dituen album honekin.
Musikari buruzko albiste gehiago
Sarako leizeak, ozenki marrumaka
Urriaren 4an eta 5ean, Marrumaka jaialdia egingo dute Sarako leizeen arkupetan; Gorka Urbizuk, Ibil Bedik, Kaskezurrek, Ezezezek eta Lumik joko dute, bestek beste.
Euskal Herriko musika sektorearen topagune profesionala, Tabakaleran
Gaur hasi eta bihar, asteazkenarekin, bukatuko da Must + Pro, “musikaren profesionalek elkarren esperientzien berri izateko, sektorearen erronkei buruz hausnartzeko eta lotura berriak sortzeko ekitaldia".
Euskadiko Orkestrak Berlioz eta Ravelen lanekin abiatuko du denboraldi sinfoniko berria
Irailaren 29an Gasteizko Jesus Guridi kontserbatorioan joko dute, irailaren 30ean eta urriaren 1ean Kursaalen, urriaren 3an Baluarten eta urriaren 4an Euskaldunan.
Kneecap taldeko abeslariaren aurkako "terrorismo" salaketa bertan behera utzi dute
Taldeko managerrak pozik hartu du erabakia, eta honakoa esan du: "Kneecap historiaren alde egokian dago; Erresuma Batua, ez".
Etzakit taldea agertokietara itzuliko da: 'Lauak berriro elkartzea polita iruditzen zitzaigun'
Lehen kontzertua eman eta zehatz-mehatz 31 urtera –taldearen lehen emanaldia 1995eko Errege bezperan izan zen–, Etzakit hernaniar triki pop taldea agertokira itzuliko da, 2026ko urtarrilaren 5ean, Oialume dantzalekuan, “etxean”. Xabier Solano (trikitia eta ahotsa), Jon Mari Beasain (gitarra), Aitor Zabaleta (baxua) eta Ander Barrenetxea (bateria) batera oholtzaratuko dira berriz, 2003an taldearen ibilbidea amaitutzat eman eta gero, Etzakit (Elkar, 1998) eta Goiz edo noiz? (Elkar, 2000) diskoetan bildu zituzten kantuak berreskuratzeko.
Massive Attackek, beste 400 artistarekin batera, Israelen presentzia duten plataforma guztietatik kendu du bere musika
Primal Scream, Mogwai, Sleaford Mods, Arca, Ana Tijoux eta Japanese Breakfast taldeek, besteak beste, "No Music For Genocide" kanpaina babestu dute, eta Spotifyk teknologia militarrean egindako inbertsioak kritikatu dituzte.
Gipuzkoako Aldundiak Lourdes Iriondo abeslariari emango dio 2025eko Urrezko Domina
Sariaren helburua "Lourdes Iriondok euskararen eta euskal kulturaren biziberritzean garatu zuen lan zabal eta berritzailea gaur egunera ekartzea eta justizia egitea da, bere ondareak lurraldeko historian merezi duen lekua izan dezan".
Estrella Morente, bart Getxon
Granadar kantariak kontzertua eskaini du bart Muxikebarri Getxoko aretoan, Getxo Folk jaialdiaren bigarren gauean. Igandean, Benito Lertxundi omenduko dute espazio berean.
Zetak taldeak Bilbon eskainiko duen bigarren ikuskizunerako sarrerak, agortzear
70.000 sarrera inguru saldu dituzte nafarrek bi egunean. Ekainaren 20ko emanaldikoak berehala agortu ziren, eta 19koak, agortzeko bidean dira.