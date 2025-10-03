ARGITALPENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Taylor Swiftek 'The Life of a Showgirl' estreinatu du eta poparen erreginaren tronuari eutsi nahi dio

'The Life of a Showgirl' lanak pop zirraragarria, antzerkigintza eta eszenatokien gainean eman dituen ia bi hamarkaden errepasoa uztartzen ditu. Artista bere musikaren inoiz baino jabeago ageri da.

USA5116. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 30/09/2025.- Una persona posa para una fotografía en el 'pop up' del universo de Taylor Swift este martes, en Nueva York (EE.UU.). Decenas de 'swifties' indagaron en el universo de 'The Life of a Showgirl', el nuevo álbum de Taylor Swift, en un 'pop up' que se instaló en Nueva York como antesala al lanzamiento del proyecto. EFE/ Alicia Sánchez
Taylor Swiften jarraitzailea. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Taylor Swiftek 'The Life of a Showgirl' kaleratu du, hamabi abestiz osatutako albuma, teatralitatea eta poparen energia uztartzen dituena. Aldi berean, bere ibilbide eta bizitza pertsonalari errepasoa ematen dio.

Lehenengo abestiak, 'The Fate of Ophelia', Swift Shakespeareren pertsonaiarekin alderatzen du, baina bere patu tragikoa gaindituz, eta narratiba eta distira musikala uztartzen dituen album baten tonua markatzen du. Aurreko lanean ez bezala, 'The Tortured Poets Department' (2024) , haustura sentimentalean zentratua, disko honek Kelcerekin duen egonkortasuna eta bere musikaren gaineko erabateko kontrola islatzen ditu.

Albumak Elizabeth Taylor bezalako pertsonaien erreferentziak biltzen ditu, baita Europako iparraldeko poparen eragina duten abestiak ere, hala nola 'Opalite', Max Martinek koproduzitua. Swiftek Jack Antonoff bere ohiko ekoizlea alde batera uztea erabaki zuen, eta Martin eta Shellbackekin lan egin du.

'Eldest Daughter ' kantu intimoagoan, Swiftek Interneteko kultura jorratzen du eta bere anaia Austini "inoiz ez uztea" agintzen dio. Beste kantu batzuek, 'Actually Romantic ', 'Wi $h Li $t' edo 'CANCELLED!' kasu, ospea, lehia eta bere ibilbideari boikota egiteko saiakerak jorratzen dituzte.

Diskoa kaleratzearekin batera, promozio-hedapen globala egin da: salmentak gauerdian Targeten, jaiak zinemetan eta pop-upak New Yorken eta Los Angelesen. Gainera, AMC Theatrek film bat proiektatuko du 'The Fate of Ophelia' bideokliparekin, filmaketaren irudiekin eta Swiften iruzkinekin.

2.000 milioi dolar baino gehiago bildu eta fenomeno kultural eta ekonomiko bihurtu zuen Eras Tour delakoa, Swiftek bere pop erreginaren estatusa berresten du esperientzia, berrikuntza eta antzerkigintza uztartzen dituen album honekin.

Musika

Musikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Etzakit taldea agertokietara itzuliko da: 'Lauak berriro elkartzea polita iruditzen zitzaigun'

Lehen kontzertua eman eta zehatz-mehatz 31 urtera –taldearen lehen emanaldia 1995eko Errege bezperan izan zen–, Etzakit hernaniar triki pop taldea agertokira itzuliko da, 2026ko urtarrilaren 5ean, Oialume dantzalekuan, “etxean”.  Xabier Solano (trikitia eta ahotsa), Jon Mari Beasain (gitarra), Aitor Zabaleta (baxua) eta Ander Barrenetxea (bateria) batera oholtzaratuko dira berriz, 2003an taldearen ibilbidea amaitutzat eman eta gero, Etzakit (Elkar, 1998) eta Goiz edo noiz? (Elkar, 2000) diskoetan bildu zituzten kantuak berreskuratzeko.
Gehiago kargatu