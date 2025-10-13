La Oreja de Van Gogh genera nerviosismo entre sus fans con su última publicación en redes sociales

Los seguidores de la banda formada Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde han comenzado a hacer cábalas en seguida: una página en blanco… un nuevo comienzo… ¿qué anuncio harán?

La publicación de Instagram ha obtenido en una hora más de 4.600 likes y más de mil comentarios. Tik Tok, Twitter y Facebook también se han llenado de opiniones de los fans, que esperan un anuncio en breve.

Hace exactamente un año, el 14 de octubre de 2024, la banda anunció la salida de Leire Martínez, la vocalista de los últimos años, “tras un tiempo de reflexión y profundas conversaciones” en las que no consiguieron “acercar las diferentes maneras de vivir el grupo”.

En ese momento comenzaron los rumores del posible regreso de la anterior cantante, Amaia Montero, que dejó el grupo en 2007 y ha desarrollado su carrera musical en solitario.

Por el momento, habrá que esperar hasta que el grupo realice el esperado anuncio que, tras la publicación de hoy, se espera que llegue durante las próximas horas.