La Oreja de Van Goghek jarraitzaileak aztoratu ditu sare sozialetako azken argitalpenarekin

Leire Martinezen agurra iragarri eta urte oso bat sareetan ia ezer argitaratua gabe egon ondoren, talde donostiarrak irudi zuri bat argitaratu du gaur arratsaldean. 

Taldearen artxiboko irudia, estudioan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ezinegona eta urduritasuna zabaldu dira astelehen honetan La Oreja de Van Gogh musika-taldearen jarraitzaileen artean, sare sozialetan egin duen azken argitalpena ikusi ondoren. Hilabeteetan ezer argitaratu gabe egon ondoren, irudi zuri soil bat argitaratu dute, testurik gabe.

 

Pablo Benegas, Xabi San Martin, Alvaro Fuentes eta Haritz Garde musikariek osatzen duten bandaren jarraitzaileak berehala hasi dira iruzkinak argitaratzen eta zurrumurruak sortu dira: orri zuri bat... hasiera berri bat... zer esan nahi dute?

Instagramen egin duten argitalpenak 4.600 like baino gehiago eta mila iruzkin baino gehiago izan ditu lehen orduan. Tik Tok, Twitter eta Facebook ere jarraitzaileen iritziez bete dira. Gehienek uste dute hurrengo orduetan hasiera berri baten iragarpena egingo dutela.

Zehazki duela urtebete, 2024ko urriaren 14an, Leire Martinezek, azken urteetako abeslariak, taldea utziko zuela iragarri zuten. Esan zutenez, "hausnarketa eta elkarrizketa sakonen ondoren", ez ziren ados jarri "taldean bizitzeko moduan".

Une horretan bertan hasi ziren Amaia Monteroren itzuleraren inguruko zurrumurruak. Lehendabiziko kantaria izan zenak 2007an utzi zuen taldea eta bakarkako ibilbideari ekin zion. Azken hilabete hauetan ez die zurrumurruei erantzun nahi izan.

Musikaren mundua eta jarraitzaileak La Oreja de Van Goghek egingo duen iragarpenaren zain gelditu dira. Hurrengo orduetan berriren bat emango dutela espero da.

