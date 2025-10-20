La ABAO abre temporada con la ópera de Verdi "La forza del destino"
El drama romántico de Giuseppe Verdi, del que se representarán cuatro funciones, ha sido ambientado en la Guerra Civil española.
La Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera arranca este 25 de octubre, Día Mundial de la Ópera, la temporada 2025/26 cib ka obra La forza del destino. Además, también se podrá disfrutar del espectáculo los días 28 y 31 de este mes, así como el 3 de noviembre.
Todas las actuaciones serán en el Euskalduna, con la colaboración de la Orquesta de Euskadi bajo la dirección del maestro Lorenzo Passerini.
En la obra, de cuatro actos, la soprano Carmen Solís será Leonora, y el tenor Angelo Villari Don Álvaro, y estarán acompañados de la mezzosoprano Ketevan Kemmozlde, el barítono Juan Jesús Rodríguez, Marife Nogales y Gillen Munguia.
Las entradas para las cuatro funciones están a la venta a un precio de entre 26 y 291 euros.
