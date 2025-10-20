74. denboraldia
“La forza del destino” Verdiren operarekin irekiko du denboraldia ABAOk

Lau funtzio egingo dituzte, urriaren 25ean, hasita. Espainiako Gerra Zibilean girotu dute Giuseppe Verdiren drama erromantikoa.

 

"La Forza del Destino" ABAO

ABAO Opera Lagunen Bilboko Elkarteak La forza del destino lanarekin abiatuko du, urriaren 25ean, Operaren Munduko Egunean, 2025/26 denboraldia. Gainera, hilaren 28 eta 31n ere gozatu ahalko da ikuskizunaz, baita azaroaren 3an ere.

Emanaldi guztiak Euskaldunan izango dira, Euskadiko Orkestraren laguntzaz, Lorenzo Passerini maisuaren zuzendaritzapean.

Lau ekitaldiko obran, Carmen Solis sopranoa izango da Leonora eta Angelo Villari tenorra Don Alvaro, eta beraiekin batera arituko dira Ketevan Kemmozlde mezzosopranoa, Juan Jesús Rodríguez baritonoa, Marife Nogales eta Gillen Munguia.

Lau emanaldietarako sarrerak salgai daude, 26 eta 291 euro arteko prezioan. 

Euskalduna Jauregia Musika

