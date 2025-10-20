“La forza del destino” Verdiren operarekin irekiko du denboraldia ABAOk
Lau funtzio egingo dituzte, urriaren 25ean, hasita. Espainiako Gerra Zibilean girotu dute Giuseppe Verdiren drama erromantikoa.
ABAO Opera Lagunen Bilboko Elkarteak La forza del destino lanarekin abiatuko du, urriaren 25ean, Operaren Munduko Egunean, 2025/26 denboraldia. Gainera, hilaren 28 eta 31n ere gozatu ahalko da ikuskizunaz, baita azaroaren 3an ere.
Emanaldi guztiak Euskaldunan izango dira, Euskadiko Orkestraren laguntzaz, Lorenzo Passerini maisuaren zuzendaritzapean.
Lau ekitaldiko obran, Carmen Solis sopranoa izango da Leonora eta Angelo Villari tenorra Don Alvaro, eta beraiekin batera arituko dira Ketevan Kemmozlde mezzosopranoa, Juan Jesús Rodríguez baritonoa, Marife Nogales eta Gillen Munguia.
Lau emanaldietarako sarrerak salgai daude, 26 eta 291 euro arteko prezioan.
Musikari buruzko albiste gehiago
La Oreja de Van Goghen birako sarreren salmentaren hasiera atzeratu dute
Amazon Web Services zerbitzarien akats masibo batek zerbitzutik kanpo utzi ditu milaka webgune mundu osoan, eta taldeak 16:00etara arte atzeratu du salmenta abiatzeko ordua, eguerdirako aurreikusita bazegoen ere.
La Oreja de Van Gogh taldeak maiatzaren 9an ekingo dio itzulerako birari, BECen
Donostiako taldea uztailaren 31n arituko da Gipuzkoako hiriburuan, Illunben, eta azaroaren 20an, berriz, Iruñean. Sarrerak astelehenean jarriko dira salgai, urriaren 20an.
La Oreja de Van Gogh taldeak zurrumurruak zokoratu ditu: Amaia Montero itzuli egingo da
Taldeak ofizialki baieztatu du Amaia Montero itzuli egingo dela, Leire Martinez irten eta urtebetera. Gainera, jakinarazi dute Pablo Benegasek taldea utziko duela, oraingoz.
La Oreja bueltan da... Amaiarekin?
Urtebete sare sozialetan argitalpenik gabe egon ostean, talde donostiarrak irudi zuri bat argitaratu du, eta Instagrameko profilaren biografian esaldi hau irakur daiteke: "Elkarrekin bakarrik du zentzua". Gainera, duela urtebete Leire Martinezen martxa iragartzeko argitaratutako komunikatua ezabatu dute.
La Oreja de Van Goghek jarraitzaileak aztoratu ditu sare sozialetako azken argitalpenarekin
Leire Martinezen agurra iragarri eta urte oso bat sareetan ia ezer argitaratua gabe egon ondoren, talde donostiarrak irudi zuri bat argitaratu du gaur arratsaldean.
Fermin Muguruza: "Bira garrantzisua izan da ikusteko non nengoen, non egon naizen eta non nago orain"
Fermin Muguruzak birako azken kontzertua eskainiko du bihar, Iruñean. Berezia izango dela dio musikariak; izan ere, familia eta ezagunak izango ditu bertan. Muguruzak errepasoa egin du azken bira honek utzitako momenturik goxoenak azalduz; horien artean, Madrilgo kontzertua eta birak utzitako irakaspenak.
Taylor Swiftek 'The Life of a Showgirl' estreinatu du eta poparen erreginaren tronuari eutsi nahi dio
'The Life of a Showgirl' lanak pop zirraragarria, antzerkigintza eta eszenatokien gainean eman dituen ia bi hamarkaden errepasoa uztartzen ditu. Artista bere musikaren inoiz baino jabeago ageri da.
Sarako leizeak, ozenki marrumaka
Urriaren 4an eta 5ean, Marrumaka jaialdia egingo dute Sarako leizeen arkupetan; Gorka Urbizuk, Ibil Bedik, Kaskezurrek, Ezezezek eta Lumik joko dute, bestek beste.
Euskal Herriko musika sektorearen topagune profesionala, Tabakaleran
Gaur hasi eta bihar, asteazkenarekin, bukatuko da Must + Pro, “musikaren profesionalek elkarren esperientzien berri izateko, sektorearen erronkei buruz hausnartzeko eta lotura berriak sortzeko ekitaldia".