Gorka Urbizu publica el disco "Bakan II"
El músico navarro reúne en su nuevo trabajo dos canciones grabadas en los míticos estudios Abbey Road de Londres, "Diamantea" y "Zilarra".
De la misma manera que a "Hasiera bat", primer disco en solitario de Gorka Urbizu, le siguió el single o disco breve "Bakan I" , la discografía del músico navarro se sigue ampliando gracias a "Bakan II" , un nuevo trabajo de dos canciones publicado hoy.
Este miércoles, Urbizu ha publicado dos canciones grabadas durante los pasados días 8 y 9 de julio en los míticos estudios londinenses Abbey Road, una meca de la música por donde han pasado antes que Gorka nada menos que The Beatles -claro-, Stevie Wonder, Iron Maiden, Michael Jackson, Red Hot Chili Peppers, U2, Lady Gaga, Pink Floyd y Amy Winehouse, por destacar solo unos pocos nombres.
En el nuevo single, Urbizu ha recogido las canciones "Diamantea" y "Zilarra".
El músico catalán Jordi Matas se ha encargado de la producción y la mezcla del trabajo, además de tocar el bajo, la guitarra, el piano y coros; Gorka ha creado los temas, que ha cantado y en los que ha tocado la guitarra y el piano, mientras que Karlos Arancegui se ha encargado de las baterías.
