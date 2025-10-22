Este miércoles, Urbizu ha publicado dos canciones grabadas durante los pasados días 8 y 9 de julio en los míticos estudios londinenses Abbey Road, una meca de la música por donde han pasado antes que Gorka nada menos que The Beatles -claro-, Stevie Wonder, Iron Maiden, Michael Jackson, Red Hot Chili Peppers, U2, Lady Gaga, Pink Floyd y Amy Winehouse, por destacar solo unos pocos nombres.

En el nuevo single, Urbizu ha recogido las canciones "Diamantea" y "Zilarra".