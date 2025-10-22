LANZAMIENTO

Gorka Urbizu publica el disco "Bakan II"

El músico navarro reúne en su nuevo trabajo dos canciones grabadas en los míticos estudios Abbey Road de Londres, "Diamantea" y "Zilarra".

Gorka Urbizu
Euskaraz irakurri: Gorka Urbizuk “Bakan II” lan laburra kaleratu du

De la misma manera que a "Hasiera bat", primer disco en solitario de Gorka Urbizu, le siguió el single o disco breve "Bakan I" , la discografía del músico navarro se sigue ampliando gracias a "Bakan II" , un nuevo trabajo de dos canciones publicado hoy.

Este miércoles, Urbizu ha publicado dos canciones grabadas durante los pasados días 8 y 9 de julio en los míticos estudios londinenses Abbey Road, una meca de la música por donde han pasado antes que Gorka nada menos que The Beatles -claro-, Stevie Wonder, Iron Maiden, Michael Jackson, Red Hot Chili Peppers, U2, Lady Gaga, Pink Floyd y Amy Winehouse, por destacar solo unos pocos nombres.  

En el nuevo single, Urbizu ha recogido las canciones "Diamantea" y "Zilarra".

El músico catalán Jordi Matas se ha encargado de la producción y la mezcla del trabajo, además de tocar el bajo, la guitarra, el piano y coros; Gorka ha creado los temas, que ha cantado y en los que ha tocado la guitarra y el piano, mientras que Karlos Arancegui se ha encargado de las baterías. 

