Gorka Urbizuk “Bakan II” lan laburra kaleratu du

Nafar musikariak Abbey Road estudio mitikoetan grabatutako bi kantu bildu ditu bere disko berrian: “Diamantea” eta “Zilarra”.
Gorka Urbizu

“Hasiera bat” Gorka Urbizuren bakarkako lehen diskoari “Bakan I” single edo disko laburrak jarraitu zion bezala, horri “Bakan II” lanak jarraitu dio nafar musikariaren diskografian, gaur argitaratu duen bi kantuko lan horiak.

Gaur, asteazkenarekin, argitaratu ditu Urbizuk uztaileko bi egunez (hilak 8 eta 9) Abbey Road Londreseko estudio mitikoetan grabatutako kantuak. Zerrenda amaiezin bateko batzuk jartze aldera, bertatik pasatu dira Gorkaren aurretik The Beatles, noski, Stevie Wonder, Iron Maiden, Michael Jackson, Red Hot Chili Peppers, U2, Lady Gaga, Pink Floyd eta Amy Winehouse.   

Singlean, “Diamantea” eta “Zilarra” kantuak bildu ditu Urbizuk.

Lanean, Jordi Matas musikaria arduratu da ekoizpenaz eta nahasketaz, eta baxua, gitarra, pianoa eta ahotsak ere sartu ditu lan berrian, Gorkak kantuak sortu, kantatu eta gitarra eta pianoa jo ditu eta Karlos Arancegui arduratu da, berriz, bateriaz. 

