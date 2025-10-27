El festival Bime llena Bilbao de conciertos y actividades para profesionales de la música
Bime Pro y Bime Live, las dos vertientes del festival organizado por la empresa Last Tour, completarán la agenda de la semana: ofrece encuentros con artistas como Rubén Baldes, Mon Laferte, Fito, Leire Martínez y Zahara y conciertos de Delaporte, Villano Antillano y Silitia, entre otros.
El festival Bime aspira, según Last Tour, su empresa organizadora, a convertir Bilbao durante cuatro días en “la capital de la música iberoamericana”, y ha preparado para ello una nutrida programación de conciertos y otras actividades para profesionales de la música.
En Bime Pro destacan encuentros con artistas (Rubén Blades, Mon Laferte, Leire Martinez, Manuel Alejandro, Zahara…), talleres y clases magistrales que tendrán lugar en Euskalduna Bilbao con entrada de pago, además de otras actividades como las Live on KEXP Sessions en la Iglesia de la Encarnación (Alcalá Norte, Tanxungueiras, Merina Gris…), showcases o conciertos de pequeño formato y la segunda edición de los premios AUPA!.
BIME Pro propone, además, dos actividades abiertas a la ciudadanía: un encuentro con Fito el día 29 de octubre con motivo de la publicación de su nuevo disco, El monte de los aullidos, y el estreno del documental Omara: Cuba 's Legendary Diva.
Además, el 30 de octubre se celebrará la gala de entrega de premios Aupa!, que recibirán, entre otras y otros, Manuel Alejandro, Amaia, Som Valencia, Zahara y el Festival de Jazz de San Sebastián.
Por otra parte, los días 28, 29, 30 y 31 de octubre habrá conciertos de más de 70 grupo, aristas y DJ; los tres primeros días se celebrarán en el Kafe Antzokia, Bilborock, Sala BBK, Stage Live, Back Room, Crystal, La Ribera, Dock BBF y Cotton Club, con aforo limitado y acceso preferente para profesionales acreditados, aunque también podrán acceder personas sin acreditar si hay plazas disponibles.
El 31 de octubre, Delaporte, Villano Antillano, Silitia, Flaca y Ruptura actuarán en el paseo de Uribitarte, gratis.
La iniciativa Ura Bere Bidean llena de emoción y sorpresas el BEC, con 11 000 personas
La emoción y las sorpresas no han faltado anoche en el BEC, donde 11 000 personas han llenado el recinto, coincidiendo con la iniciativa Ura Bere Bidean. La edición de este año cuenta con una amplia representación de la música vasca, acompañada, como todos los años, por la Orquesta Sinfónica de Bilbao.
Ura Bere Bidean llega con Evaristo, Leire Martinez, Sukena y "Elektrizitatea" de Zea Mays, puntual a su cita
El concierto que une música sinfónica con clásicos populares de la música vasca se ha convertido en una cita imprescindible en la temporada musical de Euskal Herria .La Orquesta Sinfónica de Bilbao y más de 24 grupos y artistas fusionarán sus músicas el viernes y el sábado, 24 y 25 de octubre.
La Oreja de Van Gogh anuncia un concierto más en el BEC
El grupo donostiarra sigue agotando entradas y anunciando nuevas fechas y lugares para su gira de 2026. En diciembre regrasará al BEC.
Gorka Urbizu publica el disco "Bakan II"
El músico navarro reúne en su nuevo trabajo dos canciones grabadas en los míticos estudios Abbey Road de Londres, "Diamantea" y "Zilarra".
Gorka Urbizu, "nervioso, liberado y emocionado" ante el lanzamiento de su nuevo EP
El músico Gorka Urbizu ha publicado hoy un EP de dos temas, "Bakan II". Las canciones "Diamantea" y "Zilarra" han sido grabadas en los míticos estudios Abbey Road, en Londres. La periodista Maite Eskarmendi ha podido entrevistar al músico en el programa "Egun On" unos instantes antes del acto de presentación.
Latzen: "Memento mori"
¡El grupo oñatiarra está de vuelta! 27 años después de sacar su anterior disco de estudio, "Ardi Larruz", presentan "Memento mori", primer avance de lo que será su nuevo disco, Denboraren orbainak .El cuarteto dio sus primeros conciertos de esta nueva etapa el pasado verano, en Zorroza y el festival Hatortxu Rock, y adelantan que, con su nuevo disco bajo el brazo, habrá más actuaciones.
Agotadas las entradas para La Oreja de Van Gogh, y anuncian nuevas fechas para Barakaldo, Donostia y Pamplona
La banda donostiarra ha anunciado tres nuevas fechas para sus conciertos en Euskal Herria: 10 de mayo en Barakaldo (BEC); 1 de agosto en Donostia (Illumbe); y 21 de noviembre en Pamplona (Navarra Arena).
La ABAO abre temporada con la ópera de Verdi "La forza del destino"
El drama romántico de Giuseppe Verdi, del que se representarán cuatro funciones, ha sido ambientado en la Guerra Civil española.
La Oreja de Van Gogh retrasa el comienzo de la venta de entradas para su gira
Debido al problema general en Amazon Web Services, el grupo donostiarra ha retrasado hasta las 16:00 horas el inicio de la venta, previsto para las 12:00.