El festival Bime aspira, según Last Tour, su empresa organizadora, a convertir Bilbao durante cuatro días en “la capital de la música iberoamericana”, y ha preparado para ello una nutrida programación de conciertos y otras actividades para profesionales de la música.

En Bime Pro destacan encuentros con artistas (Rubén Blades, Mon Laferte, Leire Martinez, Manuel Alejandro, Zahara…), talleres y clases magistrales que tendrán lugar en Euskalduna Bilbao con entrada de pago, además de otras actividades como las Live on KEXP Sessions en la Iglesia de la Encarnación (Alcalá Norte, Tanxungueiras, Merina Gris…), showcases o conciertos de pequeño formato y la segunda edición de los premios AUPA!.

BIME Pro propone, además, dos actividades abiertas a la ciudadanía: un encuentro con Fito el día 29 de octubre con motivo de la publicación de su nuevo disco, El monte de los aullidos, y el estreno del documental Omara: Cuba 's Legendary Diva.

Además, el 30 de octubre se celebrará la gala de entrega de premios Aupa!, que recibirán, entre otras y otros, Manuel Alejandro, Amaia, Som Valencia, Zahara y el Festival de Jazz de San Sebastián.

Por otra parte, los días 28, 29, 30 y 31 de octubre habrá conciertos de más de 70 grupo, aristas y DJ; los tres primeros días se celebrarán en el Kafe Antzokia, Bilborock, Sala BBK, Stage Live, Back Room, Crystal, La Ribera, Dock BBF y Cotton Club, con aforo limitado y acceso preferente para profesionales acreditados, aunque también podrán acceder personas sin acreditar si hay plazas disponibles.

El 31 de octubre, Delaporte, Villano Antillano, Silitia, Flaca y Ruptura actuarán en el paseo de Uribitarte, gratis.