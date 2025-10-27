Bime jaialdiak zuzeneko musikaz eta profesionalentzako jarduerez beteko du Bilbo
Bime jaialdiak “musika iberoamerikarraren hiriburu” bilakatu nahi du Bilbo, lau egunez, Last Tour jaialdiaren antolatzaileak azaldu duenez, eta musika industriako profesionalentzako programazioa eta zuzenekoen errenkada bat prestatu dute helburu horretarako.
Bime Pron, elkarrizketak (Rubén Blades, Mon Laferte, Leire Martinez, Manuel Alejandro, Zahara), tailerrak eta masterclassak izango dira Euskalduna Bilbao jauregian, ordainpean, eta ekimen gehiago ere antolatu dituzte, hala nola Live on KEXP Sessions Gizakunde elizan (Alcalá Norte, Tanxungueiras…), showcase edo kontzertu laburrak, herritarrei irekitako elkarrizketak eta AUPA! sarien bigarren edizioa.
Urriaren 29an, BIME Prok herritarrei irekitako bi jarduera izango ditu Euskaldunan. Fitorekin topaketa, El monte de los aullidos disko berria argitaratu duela eta, OMARA: Cuba’s Legendary Diva dokumentalaren estreinaldia.
Amaitzeko, urriaren 30ean, Aupa! sarien bigarren edizioaren sari-banaketa ekitaldia hartuko du: Manuel Alejandrori, Amaiari, SOM VALENCIAri, Zaharari eta Donostiako Jazzaldiari emango dizkiete sariok, besteak beste.
Bestalde, urriaren 28, 29, 30 eta 31n; lehenengo hiru egunetan, 70 kontzertu labur egingo dituzte Kafe Antzokia, Bilborock, BBK Aretoa, Stage Live, Back Room, Crystal, La Ribera, Dock BBF eta Cotton Club aretoetan. Emanaldiotako edukiera mugatua izango da eta akreditaziodun profesionalek izango dute sartzeko lehentasuna, baina herritarrak ere sartu ahal dira, tokirik baldin badago, atera bertara agertuta.
Urriaren 31n, Uribitarte pasealekuan joko dute Delaportek, Villano Antillanok, Silitiak, Flacak eta Rupturak.
Albiste gehiago musika
Ura Bere Bidean ekimenak emozioz eta sorpresaz bete du BEC, 11.000 pertsonarekin
Emozioa eta sorpresak ez dira falta izan bart BECen. 11.000 lagunek bete dute aretoa, Ura Bere Bidean ekimenarekin bat eginez. Euskal musikaren parte hartze zabala du aurtengo edizioak, urtero bezala Bilboko Orkestra Sinfonikoak lagunduta.
Ura Bere Bidean bueltan da, Evaristorekin, Leire Martinezekin, Sukenarekin eta Zea Maysen "Elektrizitatea"rekin
Musika sinfonikoa eta euskal musikaren klasiko herrikoiak batzen dituen kontzertua ezinbesteko hitzordua bihurtu da dagoeneko Euskal Herriko musika denboraldian. Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta 24 talde eta artistak baino gehiagok euren musika uztartuko dute ostiral-larunbatetan, urriaren 24an eta 25ean.
Beste kontzertu bat emango du La Oreja de Van Gogh taldeak BECen
Donostiako taldeak 2026ko birako sarrerak agortzen eta data eta leku berriak iragartzen jarraitzen du. Abenduan BECera itzuliko dira.
Gorka Urbizuk “Bakan II” lan laburra kaleratu du
Nafar musikariak Abbey Road estudio mitikoetan grabatutako bi kantu bildu ditu bere disko berrian: “Diamantea” eta “Zilarra”.
Gorka Urbizu, EP berriarekin "urduri, liberatuta eta emozionatuta"
Gorka Urbizu musikariak bi kantuko EP bat kaleratu du gaur, "Bakan II". "Diamantea" eta "Zilarra" abestiak Abbey Road Londresko estudio mitikoetan grabatu ditu. Maite Eskarmendi Egun On saioko kazetariak elkarrizketa egin dio Urbizuri, aurkezpen ekitaldiaren aurretik.
Latzen: "Memento mori"
Oñatiar taldea bueltan da! 1998an atera zuen "Ardi larruz" estudioko beren aurreko diskoa, duela 27 urte, eta orain "Memento mori" aurkeztu dute, "Denboraren orbainak" disko berria izango denaren lehen aurrerapena. Laukoteak Zorrotzan eta Hatortxu Rocken eman zituen etapa berri honetako lehen kontzertuak, eta, disko berria besapean, emanaldi gehiago egongo direla aurreratu dute.
Saldu egin dituzte La Oreja de Van Goghen kontzertuetarako sarrera guztiak, eta iragarri dute Barakaldon, Donostian eta Iruñean emanaldi gehiago egingo dituztela
Donostiako taldeak iragarri du hiru kontzertu gehiago egingo dituztela Euskal Herrian: maiatzaren 10ean, Barakaldon (BEC); abuztuaren 1ean, Donostian (Illunbe); eta azaroaren 21ean, Iruñean (Nafarroa Arena).
“La forza del destino” Verdiren operarekin irekiko du denboraldia ABAOk
Lau funtzio egingo dituzte, urriaren 25ean, hasita. Espainiako Gerra Zibilean girotu dute Giuseppe Verdiren drama erromantikoa.
La Oreja de Van Goghen birako sarreren salmentaren hasiera atzeratu dute
Amazon Web Services zerbitzarien akats masibo batek zerbitzutik kanpo utzi ditu milaka webgune mundu osoan, eta taldeak 16:00etara arte atzeratu du salmenta abiatzeko ordua, eguerdirako aurreikusita bazegoen ere.