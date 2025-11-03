Anastacia actuará en San Sebastián y Pamplona

La artista estadounidense Anastacia presentará su último nuevo disco, Our Songs, el 22 de octubre de 2026 en San Sebastián (Kursaal) y tres días después, el 25 de octubre en Pamplona (Baluarte).

Las entradas para ambos conciertos se pondrán a la venta este viernes, 7 de noviembre.

En ambos conciertos, según la empresa promotora, la artista estadounidense presentará en directo Our Songs, su álbum más reciente, y repasará algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio “I’m Outta Love”, “Paid My Dues”, “Left Outside Alone”…

Our Songs es una recopilación reinterpretada de clásicos del pop alemán que Anastacia descubrió durante sus giras por el país, donde cuenta con una sólida comunidad de seguidores.