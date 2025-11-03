Octubre de 2026
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Anastacia actuará en San Sebastián y Pamplona

La cantante estadounidense presentará su disco “Our songs” y ofrecerá algunos de los temas más destacados de su repertorio. Las entradas para los conciertos (22 de octubre en el Kursaaal y 25 de octubre en Baluarte) se pondrán a la venta el 7 de noviembre.
Anastaciak "Our songs" aurkeztuko du Donostian eta Iruñean
Anastacia
Euskaraz irakurri: Anastaciak Donostian eta Iruñean joko du

Última actualización

La artista estadounidense Anastacia presentará su último nuevo disco, Our Songs, el 22 de octubre de 2026 en San Sebastián (Kursaal) y tres días después, el 25 de octubre en Pamplona (Baluarte).

Las entradas para ambos conciertos se pondrán a la venta este viernes, 7 de noviembre.

En ambos conciertos, según la empresa promotora, la artista estadounidense presentará en directo Our Songs, su álbum más reciente, y repasará algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio “I’m Outta Love”, “Paid My Dues”, “Left Outside Alone”…

Our Songs es una recopilación reinterpretada de clásicos del pop alemán que Anastacia descubrió durante sus giras por el país, donde cuenta con una sólida comunidad de seguidores. 

Conciertos Pamplona Donostia-San Sebastián Música

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Inaugurada en Donibane Lohizune una escultura en homenaje al prestigioso compositor Maurice Ravel

Aunque nació en Ziburu, Maurice Ravel pasó mucho tiempo a lo largo de su vida en Donibane Lohizune (San Juan de Luz). Con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, 2025 ha estado plagado de actos en su honor,  y  este sábado se ha celebrado el último, la inaugurado de una escultura. El creador, Romain Tiercin, ha manifestado que "el legado de Ravel sigue iluminando el mundo".

Ruper Ordorikak "Lurra ikutu barik" diskoa argitaratu du
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Ruper Ordorika: "Este disco representa una época de mi vida, con sus luces y sus sombras"

El músico oñatiarra ha grabado el disco "Lurra ikutu barik" acompañado de los músicos Leo Abrahams, Joh Thorne y Kenny Wollesen.  El disco, que se podrá adquirir en formato CD y vinilo, está editado por Elkar. Ordorika iniciará en breve la gira de presentación de este nuevo trabajo.  La periodista Maite Eskarmendi lo ha entrevistado, en euskera, para el programa "Egun on". 

Cargar más
Publicidad
X