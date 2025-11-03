2026KO URRIAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Anastaciak Donostian eta Iruñean joko du

Kantari estatubatuarrak "Our songs" diskoa aurkeztu, eta bere errepertorioko abesti nabarmenetako batzuk eskainiko ditu emanaldiotan. Kontzertuetarako sarrerak (urriaren 22an Kursaaalen eta urriaren 25ean Baluarten) azaroaren 7an jarriko dituzte salgai.

Anastaciak "Our songs" aurkeztuko du Donostian eta Iruñean

Anastacia

Azken eguneratzea

Anastacia artista estatubatuarrak Our Songs bere azken diskoa aurkeztuko du 2026ko urriaren 22an Donostian (Kursaal) eta hiru egun geroago, urriaren 25ean, Iruñean (Baluarte).

Bi kontzertuetarako sarrerak ostiral honetan, azaroak 7, jarriko dituzte salgai.

Bi kontzertuetan, antolatzaileek aletu dutenez, artista estatubatuarrak Our Songs, bere disko berriena aurkeztuko, du zuzenean, bere ibilbideko kantarik ospetsuenak ahaztu gabe: "I'm Outta Love", "Paid My Dues", "Left Outside Alone"...

Our Songs pop alemaniarreko klasikoen egokitzapenen bilduma bat da, Anastaciak publiko zabala duen herrialde horretan egindako biretan aurkitu dituen kantu gustukoen bilketa bat.  

Kontzertuak Iruñea Donostia Musika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X