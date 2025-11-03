Conciertos especiales
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Su Ta Gar celebrará en 2026 el 35 aniversario de su disco "Jaiotze basatia"

La banda eibarresa de metal ofrecerá algunos conciertos especiales para conmemorar el aniversario de su primer disco de estudio; los primeros serán en enero, en Bilbao y Vitoria.

Su Ta Gar (Jaiotze basatia)
Portada del disco "Jaio basatia"
Euskaraz irakurri: Su Ta Garrek “Jaiotze basatia” diskoaren 35. urteurrena ospatuko du 2026an

Última actualización

En 2026, se cumplirán 35 años desde que el cuarteto eibarrés Su Ta Gar publicara su primer disco, Jaiotze basatia, con el que pusiera las bases del heavy metal en euskera.

Con motivo de este aniversario, el grupo ha anunciado que el próximo año ofrecerá "algunos conciertos especiales", y han precisado que los dos primeros serán en Bilbao (Santana 27, 2 de enero) y Vitoria-Gasteiz (Jimmy Jazz, 5 de enero).

Las entradas se pondrán a la venta este martes, 4 de noviembre, a las 10:00 horas a un precio de 23 euros (+ "gastos de distribución"). 

Conciertos Música vasca Música

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Inaugurada en Donibane Lohizune una escultura en homenaje al prestigioso compositor Maurice Ravel

Aunque nació en Ziburu, Maurice Ravel pasó mucho tiempo a lo largo de su vida en Donibane Lohizune (San Juan de Luz). Con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, 2025 ha estado plagado de actos en su honor,  y  este sábado se ha celebrado el último, la inaugurado de una escultura. El creador, Romain Tiercin, ha manifestado que "el legado de Ravel sigue iluminando el mundo".

Ruper Ordorikak "Lurra ikutu barik" diskoa argitaratu du
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Ruper Ordorika: "Este disco representa una época de mi vida, con sus luces y sus sombras"

El músico oñatiarra ha grabado el disco "Lurra ikutu barik" acompañado de los músicos Leo Abrahams, Joh Thorne y Kenny Wollesen.  El disco, que se podrá adquirir en formato CD y vinilo, está editado por Elkar. Ordorika iniciará en breve la gira de presentación de este nuevo trabajo.  La periodista Maite Eskarmendi lo ha entrevistado, en euskera, para el programa "Egun on". 

Cargar más
Publicidad
X