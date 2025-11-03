En 2026, se cumplirán 35 años desde que el cuarteto eibarrés Su Ta Gar publicara su primer disco, Jaiotze basatia, con el que pusiera las bases del heavy metal en euskera.

Con motivo de este aniversario, el grupo ha anunciado que el próximo año ofrecerá "algunos conciertos especiales", y han precisado que los dos primeros serán en Bilbao (Santana 27, 2 de enero) y Vitoria-Gasteiz (Jimmy Jazz, 5 de enero).

Las entradas se pondrán a la venta este martes, 4 de noviembre, a las 10:00 horas a un precio de 23 euros (+ "gastos de distribución").