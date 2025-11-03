Kontzertu bereziak
Su Ta Garrek “Jaiotze basatia” diskoaren 35. urteurrena ospatuko du 2026an

Eibarko metal taldeak kontzertu berezi batzuk joko ditu estudioko bere lehen diskoaren urtebetetzea gogoan, lehenengoak Bilbon eta Gasteizen.

Su Ta Gar (Jaiotze basatia)
"Jaiotze basatia" diskoaren azala

Azken eguneratzea

2026an, 35 urte beteko dira Su Ta Gar Eibarko laukoteak Jaiotze basatia diskoa kaleratu, eta euskarazko heavyaren oinarriak jarri zituenetik. Orduan ezagutu zituen publikoak “Begira”, “Mari” eta “Jo Ta Ke” kantuak, besteak beste.

Urteurren horren kariaz, taldeak datorren urtean “kontzertu berezi batzuk” emango dituela iragarri du, eta zehaztu du lehenengo biak Bilbon (Santana 27, urtarrilak 2) eta Gasteizen (Jimmy Jazz, urtarrilak 5) izango direla.

Sarrerak azaroaren 4an jarriko dituzte salgai, 10:00etan, 23 euroko prezioan (+ “banaketa gastuak”). 

