Su Ta Garrek “Jaiotze basatia” diskoaren 35. urteurrena ospatuko du 2026an
Eibarko metal taldeak kontzertu berezi batzuk joko ditu estudioko bere lehen diskoaren urtebetetzea gogoan, lehenengoak Bilbon eta Gasteizen.
2026an, 35 urte beteko dira Su Ta Gar Eibarko laukoteak Jaiotze basatia diskoa kaleratu, eta euskarazko heavyaren oinarriak jarri zituenetik. Orduan ezagutu zituen publikoak “Begira”, “Mari” eta “Jo Ta Ke” kantuak, besteak beste.
Urteurren horren kariaz, taldeak datorren urtean “kontzertu berezi batzuk” emango dituela iragarri du, eta zehaztu du lehenengo biak Bilbon (Santana 27, urtarrilak 2) eta Gasteizen (Jimmy Jazz, urtarrilak 5) izango direla.
Sarrerak azaroaren 4an jarriko dituzte salgai, 10:00etan, 23 euroko prezioan (+ “banaketa gastuak”).
Zure interesekoa izan daiteke
Anastaciak Donostian eta Iruñean joko du
Kantari estatubatuarrak "Our songs" diskoa aurkeztu, eta bere errepertorioko abesti nabarmenetako batzuk eskainiko ditu emanaldiotan. Kontzertuetarako sarrerak (urriaren 22an Kursaaalen eta urriaren 25ean Baluarten) azaroaren 7an jarriko dituzte salgai.
Maurice Ravel musikari ospetsuaren omenezko eskultura inauguratu dute Donibane Lohizunen
Ziburun jaio bazen ere, denbora asko igaro zuen bere bizitzan zehar Donibane Lohizunen. Artista euskaldunaren jaiotzaren 150. urteurrena dela eta, hainbat ekitaldi egin dituzte urte osoan; larunbat honetan, eskultura bat inauguratu dute, eta bertan izango da ikusgai hemendik aurrera. Romain Tiercin egilearen esanetan, Ravelen ondareak "mundua argitzen segitzen du".
Delaware Choral Scholars abesbatzak irabazi du Tolosako 56. Abesbatza Lehiaketa
AEBko abesbatzak lau sari eskuratu ditu: polifonia saileko eta folklore saileko lehenengo sariak, Kutxaren sari nagusia eta euskal abesti baten interpretazio onenaren saria.
9 herrialdetako hamahiru abesbatza, Tolosan kantuan
Zortzi ganbera abesbatzak eta bost ahots taldek kantu erlijioso eta profanoak interpretatuko dituzte Gipuzkoako lehiaketaren 56. edizioan.
Urtz: "Iragana hil baino lehen" (2025)
"Urtzen" Urtz taldeak azaroan kaleratuko duen diskoaren lehen aurrerapena da "Iragana hil baino lehen" taldearen kantu klasikoaren bertsio berria. "Urtzen" lanak taldearen hamabost kanturen moldaketa berriak eta kantu berri bat bilduko ditu, guztiak ere bertsio "akustiko eta intimoagoan".
Leire Martinez: “Arrakasta bat ospatzen ari ginen eta konpainiako presidenteak esan zidan: 'Horiek bai titiak!'"
La Oreja de Van Gogh taldeko abeslari ohiak industria eraldatzen duten emakumeei buruzko hitzaldi batean parte hartu du. Emakumeek pairatzen dutenaren adibide gisa, diskoetxe bateko zuzendari batekin bizi izan zuen gertakari bat kontatu du.
Fito: "Atsegin dut jendeak Fito & Fitipaldisen soinua identifikatzea"
Arratsaldean BIME musika-azokaren baitan publikoarekin topaketa bat egin aurretik, Fitok "El monte de los aullidos" fitipalditarrekin batera kaleratu duen zortzigarren diskoari buruz hitz egin digu.
Ruper Ordorika: "Neure sasoi bat adierazten du disko honek, argi-itzalekin"
Oñatiar musikariak "Lurra ikutu barik" diskoa grabatu du, Leo Abrahams, Joh Thorne eta Kenny Wollesen musikariek lagunduta. Hamaika kantu biltzen ditu CD eta binilo formatuetan eskuratu ahalko den diskoa, eta Elkar argitaletxeak argitaratu du. Laster abiatuko du aurkezpen-bira Ordorikak. Ikusi Maite Eskarmendi kazetariak "Egun On" saioan egin dion elkarrizketa.
Alice Cooper eta Social Distortion, Azkena Rock Festivaleko lehen izen handiak
Gasteizko rock-and-roll jaialdiaren 24. edizioan Imelda May, Old Crow Medicine Show, Evaristo eta Sleaford Mods ere egongo dira, besteak beste. Aurretik jaialdira joan direnentzako aurresalmenta bihar, asteazkenarekin, abiatuko dute, eta salmenta orokorra asteartean, azaroak 4, hasiko da.