Concierto
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Karmele Jaio se une a la BOS para interpretar "Leningrado", de Shostakovich

Karmele Jaio BOSi gehituko zaio Xostakovitxen 7. sinfonia intepretatzeko.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Karmele Jaio BOSi batuko zaio Xostakovitxen "Leningrado" interpretatzeko

Última actualización

La escritora vitoriana y la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, conducida por Vasily Petrenko, interpretarán la "Sinfonía nª 7" de Dmitri Shostakovich en el Euskalduna de Bilbao los días 6 y 7 de noviembre. 

Bilbao Conciertos Música

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Inaugurada en Donibane Lohizune una escultura en homenaje al prestigioso compositor Maurice Ravel

Aunque nació en Ziburu, Maurice Ravel pasó mucho tiempo a lo largo de su vida en Donibane Lohizune (San Juan de Luz). Con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, 2025 ha estado plagado de actos en su honor,  y  este sábado se ha celebrado el último, la inaugurado de una escultura. El creador, Romain Tiercin, ha manifestado que "el legado de Ravel sigue iluminando el mundo".

Cargar más
Publicidad
X