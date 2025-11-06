Kontzertua
Karmele Jaio BOSi batuko zaio Xostakovitxen "Leningrado" interpretatzeko

Karmele Jaio BOSi gehituko zaio Xostakovitxen 7. sinfonia intepretatzeko.
Gasteiztar idazleak eta Bilbao Orkestra Sinfonikoak, Vasily Petrenkok gidatuta, Dmitri Xostakovitxen "7. sinfonia" interpretatuko dute Euskaldunan, azaroaren 6an eta 7an, Euskaldunan. 

