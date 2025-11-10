Segunda edición
La Euskadiko Orkestra busca 132 cantantes no profesionales

El plazo de inscripción para la segunda edición de la iniciativa Abestu Euskadiko Orkestrarekin está abierto hasta el 4 de diciembre, y los conciertos serán en marzo en Bilbao, San Sebastián y Pamplona; las y los cantantes que se inscriban deben "tener una mínima formación musical y saber leer partituras".

Abestu Euskadiko Orkestrarekin ekimenaren lehen edizioa
Un concierto de la iniciativa Canta con la Orquesta de Euskadi, el año pasado. Foto: Juantxo Egaña.
132 voces se unirán a las músicas y los músicos de la Euskadiko Orkestra en la segunda edición del programa Abestu Euskadiko Orkestrarekin, que ha anunciado conciertos en Baluarte (Pamplona, 13 de marzo), Euskalduna (Bilbao, 14 de marzo) y Kursaal (16 y 18 de marzo).

El plazo de inscripción para todas las personas que se quieran apuntar a cantar con la orquesta está abierto en la web de la formación musical hasta el próximo 4 de diciembre. Los candidatos y las candidatas tendrán que tener "una mínima formación musical y saber leer partituras", y el 15 de diciembre se anunciará qué cantantes han resultado seleccionados. En los dos meses anteriores a los conciertos, que dirigirá Riccardo Frizza, se realizarán 10 ensayos colectivos.

Estos ensayos se realizarán entre el 14 de enero al 12 de marzo, los miércoles en Mirmaon (19:15-21: 45), y los tres primeros se repetirán, además, en el conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao (23 y 30 de enero y 6 de febrero, 17:15-19: 45), con el objeto de facilitar la presencia de cantantes de Bizkaia y Araba. Tanto en algunos de los ensayos como en los propiso conciertos, los y las cantanes elegidas estarán acompañadas por 40 miembros del Coro Easo.

Antes del primer ensayo, se pondrán a disposición de los y las participantes partituras de voz y piano y grabaciones de las voces.

