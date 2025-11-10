Euskadiko Orkestra, 132 abeslari ez-profesionalen bila
Euskadiko Orkestrak bertako musikariekin aritzeko aukera emango die berriz, iazko lehen edizioaren ondoren, abeslari ez-profesionalei. Abestu Euskadiko Orkestrarekin programaren bigarren edizioan, 132 ahots batuko zaizkio orkestrari Baluarten (Iruñea, martxoak 13), Euskaldunan (Bilbo, martxoak 14) eta Kursaalen (martxoak 16 eta 18).
Izena emateko epea abenduaren 4ra arte egongo da zabalik, orkestraren webgunean, eta abenduaren 15ean iragarriko dute zein kantari aukeratu dituzte. Hautagaiek “gutxieneko musika prestakuntza” izan behar dute, eta partiturak irakurtzen jakin. Aurreko bi hilabeteetan, 10 entsegu kolektibo egingo dituzte Riccardo Frizzaren zuzendaritzapean emango dituzten kontzertuak prestatzeko.
Entseguok urtarrilaren 14tik martxoaren 12ra egingo dira, asteazkenetan (19:15-21:45), Miramonen, eta lehenengo hirurak Bilboko Juan Crisostomo de Arriaga musika eskolan errepikatuko dira (urtarrilak 23 eta 30 eta otsailak 6, 17:15-19:45), Bizkaiko eta Arabako kantariei errazago jartzeko. Entsegu batzuetan eta emanaldietan, kantariok Easo Abesbatzako 40 kide izango dituzte lagun.
Lehen entseguaren aurretik, ahots- eta piano-partitura eta ahotsen grabazioak parte-hartzaileen eskura jarriko dituzte.
Zure interesekoa izan daiteke
Bulego eszenatokietara itzuliko da 2027ko martxoaren 6an, Bilbao Arenan
Euskaldunan hiru kontzerturekin bira amaitu ostean, atseden hartuko du 2027ra arte. Sarrerak azaroaren 13an (komunitateko kideentzat) eta 14an (gainerakoentzat) jarriko dira salgai.
Karmele Jaio BOSi batuko zaio Xostakovitxen "Leningrad" interpretatzeko
Gasteiztar idazleak eta Bilbao Orkestra Sinfonikoak, Vasily Petrenkok gidatuta, Dmitri Xostakovitxen "7. sinfonia" interpretatuko dute Euskaldunan, azaroaren 6an eta 7an.
Joaquin Sabinaren agurra, euskal publikoaren txalo artean
Ostiralean euskal publikoari behin betiko agur esan aurretik (egun horretan kontzertua du, BECen ostera ere), “Hola y adiós” Joaquin Sabinaren azken bira BECera iritsi da bart. Lágrimas de marmol kantua aukeratu zuen emanaldia abiatzeko.
Su Ta Garrek “Jaiotze basatia” diskoaren 35. urteurrena ospatuko du 2026an
Eibarko metal taldeak kontzertu berezi batzuk joko ditu estudioko bere lehen diskoaren urtebetetzea gogoan, lehenengoak Bilbon eta Gasteizen.
Anastaciak Donostian eta Iruñean joko du
Kantari estatubatuarrak "Our songs" diskoa aurkeztu, eta bere errepertorioko abesti nabarmenetako batzuk eskainiko ditu emanaldiotan. Kontzertuetarako sarrerak (urriaren 22an Kursaaalen eta urriaren 25ean Baluarten) azaroaren 7an jarriko dituzte salgai.
Maurice Ravel musikari ospetsuaren omenezko eskultura inauguratu dute Donibane Lohizunen
Ziburun jaio bazen ere, denbora asko igaro zuen bere bizitzan zehar Donibane Lohizunen. Artista euskaldunaren jaiotzaren 150. urteurrena dela eta, hainbat ekitaldi egin dituzte urte osoan; larunbat honetan, eskultura bat inauguratu dute, eta bertan izango da ikusgai hemendik aurrera. Romain Tiercin egilearen esanetan, Ravelen ondareak "mundua argitzen segitzen du".
Delaware Choral Scholars abesbatzak irabazi du Tolosako 56. Abesbatza Lehiaketa
AEBko abesbatzak lau sari eskuratu ditu: polifonia saileko eta folklore saileko lehenengo sariak, Kutxaren sari nagusia eta euskal abesti baten interpretazio onenaren saria.
9 herrialdetako hamahiru abesbatza, Tolosan kantuan
Zortzi ganbera abesbatzak eta bost ahots taldek kantu erlijioso eta profanoak interpretatuko dituzte Gipuzkoako lehiaketaren 56. edizioan.
Urtz: "Iragana hil baino lehen" (2025)
"Urtzen" Urtz taldeak azaroan kaleratuko duen diskoaren lehen aurrerapena da "Iragana hil baino lehen" taldearen kantu klasikoaren bertsio berria. "Urtzen" lanak taldearen hamabost kanturen moldaketa berriak eta kantu berri bat bilduko ditu, guztiak ere bertsio "akustiko eta intimoagoan".