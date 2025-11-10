Bigarren edizioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadiko Orkestra, 132 abeslari ez-profesionalen bila

Abestu Euskadiko Orkestrarekin ekimenaren bigarren edizioan izena emateko epea abenduaren 4ra arte egongo da zabalik. Kontzertuak martxoan izango dira, Bilbo, Donostia eta Iruñean, eta izena ematen dutenek “gutxieneko musika prestakuntza izan eta partiturak irakurtzen jakin beharko dute”.
Abestu Euskadiko Orkestrarekin ekimenaren lehen edizioa
Abestu Euskadiko Orkestrarekin ekimeneko kontzertu bat, iaz. Argazkia: Juantxo Egaña.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko Orkestrak bertako musikariekin aritzeko aukera emango die berriz, iazko lehen edizioaren ondoren, abeslari ez-profesionalei. Abestu Euskadiko Orkestrarekin programaren bigarren edizioan, 132 ahots batuko zaizkio orkestrari Baluarten (Iruñea, martxoak 13), Euskaldunan (Bilbo, martxoak 14) eta Kursaalen (martxoak 16 eta 18).

Izena emateko epea abenduaren 4ra arte egongo da zabalik, orkestraren webgunean, eta abenduaren 15ean iragarriko dute zein kantari aukeratu dituzte. Hautagaiek “gutxieneko musika prestakuntza” izan behar dute, eta partiturak irakurtzen jakin. Aurreko bi hilabeteetan, 10 entsegu kolektibo egingo dituzte Riccardo Frizzaren zuzendaritzapean emango dituzten kontzertuak prestatzeko.

Entseguok urtarrilaren 14tik martxoaren 12ra egingo dira, asteazkenetan (19:15-21:45), Miramonen, eta lehenengo hirurak Bilboko Juan Crisostomo de Arriaga musika eskolan errepikatuko dira (urtarrilak 23 eta 30 eta otsailak 6, 17:15-19:45), Bizkaiko eta Arabako kantariei errazago jartzeko. Entsegu batzuetan eta emanaldietan, kantariok Easo Abesbatzako 40 kide izango dituzte lagun.

Lehen entseguaren aurretik, ahots- eta piano-partitura eta ahotsen grabazioak parte-hartzaileen eskura jarriko dituzte.

Euskadiko Orkestra Musika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X