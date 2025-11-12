El nuevo festival Bigsound llevará a Barakaldo a Myke Towers, Juan Magán, Omar Montes y Ben Yart

El festival Bigsound, que ya se ha celebrado en Valencia, Sevilla y Pontevedra, traerá este verano a Euskal Herria su propuesta de música “urbana y mainstream del momento” con su primera edición en Barakaldo, los días 3 y 4 de julio en el recinto ferial de Ansio.

El festival ha confirmado este miércoles un primer avance de la programación a Myke Towers, Juan Magán, Omar Montes, Beret, Kidd Voodoo, Nil Moliner, Veintiuno, Ptazeta, Despistaos, Lucho RK, María Escarmiento, Samuraï, Mafalda Cardenal, Ben Yart, Inazio y Euskoprincess. Además, ha adelantado que resta por anunciar “un importante headliner internacional y algunos nombres más”.

Los abonos, generales y “front stage”, están a la venta por 60 y 99,90 euros.