"Kanthoria eta Auto-tunea", la historia de la música vasca se escucha y se ve en Bilbao

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Kanthoria eta Auto-tunea", euskarazko musikaren historia entzungai eta ikusgai Bilbon
author image

Natxo Velez | EITB

Última actualización

Desde el 6 de noviembre al 4 de diciembre, el Centro Municipal Abando, en Bilbao, acoge la exposición "Kanthoria eta Auto-tunea".

Comisariada por el investigador y artista sonoro Xabier Erkizia, la muestra propone un viaje desde las primeras canciones recogidas por la tradición oral hasta nuevas formas híbridas y digitales de creación musical. La exposición combina materiales documentales, imágenes y dispositivos de escucha. 

Música: "Bereterretxeren khantoria" (Kalakan + Euskadiko Orkestra), "Bertso Hop" (Negu Gorriak), "Tesla bat sutan" (Merina Gris + Gorka Urbizu).

Música vasca Música

