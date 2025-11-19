FAIR SATURDAY
140 organizaciones culturales preparan el “Fair Saturday”, la alternativa al “Black Friday”

El evento ha sido presentado este miércoles en Bilbao como "alternativa a una de las mayores expresiones del consumismo de nuestros días".
Agencias | EITB

El Festival Fair Saturday traerá de vuelta a 140 artistas y organizaciones culturales de todo el territorio el próximo 29 de noviembre a Bilbao y diferentes localidades de Bizkaia, como "alternativa" al “Black Friday”.

El evento ha sido presentado este miércoles en Bilbao como "alternativa a una de las mayores expresiones del consumismo de nuestros días", el “Black Friday”, que se celebra el día anterior.

Los 100 eventos culturales que forman esta edición se comprometerán en sus 50 espacios con 45 causas sociales distintas en apoyo a colectivos dedicados a la cooperación internacional, la salud o la inclusión social.

Entre los eventos de este año destaca "Bilbotxeros Band” y el recorrido de seis paradas que realizará en el bus turístico de Bilbao por diversos barrios en favor de ADELA Bizkaia y la sensibilización sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Como novedad, tendrá lugar el primer evento creado "por jóvenes para jóvenes", “El Festival Ikusezinak”, producido íntegramente por un equipo de diez estudiantes que han aprendido junto a la fundación cómo se produce un evento y a dar voz y visibilidad al talento joven.

 

