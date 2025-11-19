FAIR SATURDAY
140 kultura-eragilek "Fair Saturday" antolatu dute "Black Friday" fenomenoaren alternatiba gisa

Ekitaldia asteazken honetan aurkeztu dute Bilbon, "gaur egungo kontsumismoaren adierazpen handienetako bati aurre egiteko".

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Fair Saturday jaialdiak EAE osoko 140 artista eta kultur erakunde ekarriko ditu azaroaren 29an Bilbora eta Bizkaiko zenbait herritara. Black Friday fenomenoaren "alternatiba" gisa antolatu da jaialdia.

Ekitaldia asteazken honetan aurkeztu dute Bilbon, aurreko egunean ospatzen den Black Friday eta horrek dakarren kontsumismo masiboaren alternatiba gisa.

Edizioa osatzen duten 100 kultura-eragileek konpromisoa hartuko dute nazioarteko lankidetzan, osasungintzan eta gizarteratzean diharduten kolektiboei laguntzeko 45 kausa sozial dituzten 50 espazioetan.

Aurtengo ekitaldien artean, nabarmentzekoak dira Bilbotxeros Band eta Bilboko autobus turistikoak ADELA Bizkaiaren eta Alboko Esklerosi Amiotrofikoaren inguruko sentsibilizazioaren alde egingo duen sei geralekuko ibilbidea.

Berrikuntza gisa, "gazteek gazteentzat" sortutako lehen Ikusezinak Jaialdia ekitaldia antolatu da. Talentu gazteari ahotsa eta ikusgarritasuna ematen ikasi duten hamar ikaslek osatutako talde batek ekoitzitako jaialdia izango da.

Black Friday Bilbo Gizartea Bizkaia Musika Musika

Neomak taldea
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Neomak: "Beldurrek eragiten dizkiguten zalantzei abestu diegu"

Euskal folklorea eta elektronika uztartzen dituen proiektua laukote bilakatuta dator "Lazturak orbain" bigarren diskoa aurkezteko. Alaitzek, Garazik, Iratik eta Leirek, nolanahi den, Etxahun Urkizu (bateria) eta Eider Villalba (teklatua eta ahotsak) musikarien laguntza izango dute zuzenekoetan.  "Orbainak ezkutatu beharrean, erakutsi nahi izan ditugu", esan diote Asier Otegui kazetariari "Egun On" saioan, "eraldaketa agerian utzi; indargune direla azpimarratuz, ahultasun gisa hartu beharrean, hausturak eta konponketak historiaren parte baitira".

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

"Kanthoria eta Auto-tunea", euskarazko musikaren historia entzungai eta ikusgai, Bilbon

Azaroaren 6tik abenduaren 4ra, Bilboko Abando Udaltegiak "Kanthoria eta Auto-tunea" Musika Bulegoak paratutako erakusketa hartuko du. Xabier Erkizia ikertzaile eta soinu-sortzaileak komisariatu du erakusketa, eta bidaia bat proposatzen du ahozko tradizioan jasotako lehen kantuetatik hasi eta musika sortzeko forma hibrido eta digital berrietara arte. Erakusketak material dokumentalak, irudiak eta entzuteko gailuak konbinatzen ditu.  Musika; Bereterretxeren khantoria (Kalakan + Euskadiko Orkestra), Bertso Hop (Negu Gorriak), Tesla bat sutan (Merina Gris + Gorka Urbizu).  

