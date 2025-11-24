Muere el mito del reggae Jimmy Cliff

Nacido como James Chambers, el músico jamaicano era conocido por temas como "Sittin 'in Limbo", "King of kings", "Vietnam", "You Can Get It If You Really Want" y "Many Rivers to Cross", entre otros. Cliff también protagonizó la película The harder they come

En las imágenes, Cliff durante un concierto en el Jazzaldia de San Sebastián 2015. Ha fallecido a los 81 años.