Último concierto de Delirium Tremens
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Delirium Tremens taldearen azken kontzertua
EITB

La mítica banda de rock vasco se ha despedido de los escenarios con un último concierto en Bilbao, junto a miembros de Zarama, Zea Mays, Jotakie y Baldin Bada. En su despedida, el grupo ha hecho un repaso a sus cuatro discos de estudio grabados.

