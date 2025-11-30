Último concierto de Delirium Tremens
La mítica banda de rock vasco se ha despedido de los escenarios con un último concierto en Bilbao, junto a miembros de Zarama, Zea Mays, Jotakie y Baldin Bada. En su despedida, el grupo ha hecho un repaso a sus cuatro discos de estudio grabados.
La BOS ofrecerá dos conciertos para bebés en el hospital de Basurto
Las y los intérpretes de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa actuarán en la Unidad de Neonatología y el servicio de Pediatría del hospital bilbaíno.
Hertzainak, salvo Gari, se enfrentan a Elkar en los juzgados por los derechos digitales del grupo
Según ha podido saber EITB, tres integrantes del mítico grupo musical, todos salvo Gari, se enfrentan hoy a la histórica discográfica vasca por gestionar durante décadas sus derechos digitales sin contar, según sostienen, con ningún contrato que lo amparase
Muere el mito del reggae Jimmy Cliff
Nacido como James Chambers, el músico jamaicano era conocido por temas como "Sittin 'in Limbo", "King of kings", "Vietnam", "You Can Get It If You Really Want" y "Many Rivers to Cross", entre otros. Cliff también protagonizó la película The harder they come En las imágenes, Cliff durante un concierto en el Jazzaldia de San Sebastián 2015. Ha fallecido a los 81 años.
Sara Zozaya presenta 'Elurra', una expedición al Himalaya para narrar el impulso de seguir adelante
La artista donostiarra estrena este videoclip, inspirado en la expedición "Lau Haizeta" que su padre emprendió en 1992, rumbo al Gasherbrum (Himalaya pakistaní). Con diapositivas originales de aquel viaje, la pieza traza un paralelismo entre la dureza del alpinismo y el propio tránsito vital de Zozaya, celebrando la valentía, el miedo y la luz que nace incluso en el frío más extremo. Está incluida en su nuevo trabajo "attä".
Fito & Fitipaldis arrancan su gira 'Aullidos Tour' con un lleno en Santander
La banda liderada por el bilbaíno Fito Cabrales visitará 28 ciudades del Estado durante esta gira que realizará después de dos años y medio desde su último concierto.
“La banda sonora del euskera” ambientará el 27 de diciembre el acto de Euskalgintzaren Kontseilua
El 27 de diciembre, participarán en un “acto reivindicativo que llenará el Bilbao Arena de miles de euskaltzales” Gorka Urbizu, Anari, Gontzal Mendibil Amets Aranguren, Joseba Tapia, Maia Iribarne, Benizze, Miren Narbaiza y Flako Fonki.
Elkar publica una antología de Antton Valverde
Anjel Valdés ha realizado una selección de canciones recogidas por Valverde en los diez discos largos publicados desde 1975. En el lanzamiento, editado en 2 CD, además, se han incluido dos canciones que el músico donostiarra interpretó en junio al recibir el premio Adarra , así como una biografía escrita por Anjel Lertxundi. (declaraciones en euskera)
140 organizaciones culturales preparan el “Fair Saturday”, la alternativa al “Black Friday”
El evento ha sido presentado este miércoles en Bilbao como "alternativa a una de las mayores expresiones del consumismo de nuestros días".
162 grupos musicales vascos abandonan Spotify
Las y los músicos, unidos en la iniciativa Musikariak Palestinarekin, plantean un boicot colectivo a la plataforma musical "contra el sionismo y apoyando la resistencia palestina".