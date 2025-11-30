Delirium Tremens taldearen azken kontzertua
Rock munduko euskal talde mitikoak azken kontzertua eman du bart Bilbon, Zarama, Zea Mays, Jotakie eta Baldin Bada taldeetako kideekin batera. Argitaratutako lau diskoetako abestiak ekarri dituzte gogora bertan.
BOSek umeentzako bi kontzertu egingo ditu Basurtuko Ospitalean
Bilbao Orkestra Sinfonikoko interpreteak Bilboko ospitale horretako Neonatologia Unitatean eta Pediatria Zerbitzuan arituko dira.
Hertzainak taldeko hiru kidek Elkar auzitara eraman dute, diskoetxeak taldearen eskubide digitalak urratu dituelakoan
EITBk jakin duenez, musika taldeko hiru kidek (Josu Zabala, Luis Javier Saiz 'Txanpi' eta Enrique Saenz 'Kike') diskoetxeari leporatzen diote taldearen eskubide digitalak kontraturik gabe kudeatu izana. Garik ez du bat egin salaketarekin.
Jimmy Cliff reggaearen mitoa zendu da
James Chambers izenez jaioa, jamaikar musikaria "Sittin' in Limbo", "King of kings", "Vietnam", "You Can Get It If You Really Want" eta "Many Rivers to Cross" kantuengatik zen ezaguna, besteak beste. The harder they come filmeko protagonista ere izan zen Cliff. Irudietan, Donostiako 2015eko Jazzaldian egin zuen kontzertua. 81 urte zituela zendu da.
Sara Zozayak 'Elurra' aurkeztu du, aurrera jarraitzeko kemena nabarmentzen duen bideoklipa
Donostiar artista honen aitak 1992an Gasherbrumera (Himalaia mendilerroa, Pakistan) abiatu zuen "Lau Haizeta" espedizioan oinarritutako lana da. Bidaia hartako irudiekin, paralelismo ederra egiten du alpinismoaren gogortasunaren eta Zozayaren bizipenen artean, beldurra gainditzeko ausardia islatuz.
Fito & Fitipaldis taldeak 'Aullidos Tour' bira abiatu du Santanderren aretoa beteta
Fito Cabrales bilbotarra buru duen taldeak Estatuko 28 hiritan joko du bira horren baitan, azken kontzertua eman zuenetik bi urte eta erdi igaro ondoren.
“Euskararen soinu bandak” jantziko du Euskalgintzaren Kontseiluko abenduaren 27ko ekitaldia
Abenduaren 27an “Bilbao Arena milaka euskaltzaleren indarrarekin betetzeko ekitaldi aldarrikatzailean” parte hartuko dute Gorka Urbizuk, Anarik, Gontzal Mendibilek, Amets Arangurenek, Joseba Tapiak, Maia Iribarnek, Benizzek, Miren Narbaizak eta Flako Fonkik.
Antton Valverderen antologia kaleratu du Elkarrek
Valverdek 1975etik hamar disko luzetan bildutako kantuen aukeraketa bat egin du Anjel Valdesek. 2 CDko argitalpenean, gainera, ekainean Adarra saria jaso zuenean donostiar musikariak interpretatu zituen bi kantu ere sartu dituzte, baita Anjel Lertxundik idatziriko biografia ere.
140 kultura-eragilek "Fair Saturday" antolatu dute "Black Friday" fenomenoaren alternatiba gisa
Ekitaldia asteazken honetan aurkeztu dute Bilbon, "gaur egungo kontsumismoaren adierazpen handienetako bati aurre egiteko".
Euskal Herriko 162 musika taldek Spotify utzi dute
Musikariak Palestinarekin ekimenean batuta, musika plataformari boikot kolektiboa egin diote “sionismoaren kontra eta palestinar erresistentziaren alde”. Entzuleoi eta gainerako musikariei mugimendura batzeko gonbita egin diete gaur Iruñean egindako agerraldian.