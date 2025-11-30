Albiste da
Delirium Tremens taldearen azken kontzertua

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Rock munduko euskal talde mitikoak azken kontzertua eman du bart Bilbon,  Zarama, Zea Mays, Jotakie eta Baldin Bada taldeetako kideekin batera. Argitaratutako lau diskoetako abestiak ekarri dituzte gogora bertan.

Euskal musika Kontzertuak Euskal Autonomia Erkidegoa Musika

