Koba Live anuncia que no habrá festival en 2026 por recortes en las subvenciones de las instituciones

Sugaar Musika Elkartea, organizadora del festival de Abadiño, ha explicado que la reducción de la ayuda económica de la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Abadiño de cara al próximo ejercicio les "impide organizar un festival con los estándares de calidad y seguridad que la asociación cree necesarios". 

Foto: Koba Live (Facebook)
Euskaraz irakurri: 2026an ez da Koba Live jaialdia egingo Abadiñon, erakundeek diru-laguntzak murriztu ondoren
Última actualización

El festival Koba Live se despide. La asociación Sugaar Musika Elkartea ha anunciado que en 2026 no habrá una nueva edición del festival de metal y rock que se celebra en Abadiño por motivos económicos. "Debido a los recortes económicos sufridos en las ayudas recibidas por parte de la Diputación Foral de Bizkaia y de cara al año que viene, por parte del Ayuntamiento de Abadiño, se ha decidido no organizar el festival Koba Live en 2026". Así recoge la breve nota emitida esta tarde por la organización. 

En la misma, Sugaar Musika Elkartea precisa que desde que el festival comenzara su andadura en 2020, la edición del 2025 ha sido "la primera sin detrimento económico", pero la reducción del presupuesto de cara al próximo ejercicio les "impide organizar un festival con los estándares de calidad y seguridad que la asociación cree necesarios" para desarrollar este tipo de eventos. "Hemos preferido hacernos a un lado". 

En cualquier caso, el adiós no es definitivo. "Nuestra idea no era dejarlo de este modo, pero no nos ha quedado otro remedio. Esto puede significar un adiós definitivo o un hasta pronto ya que la asociación no desecha la idea de volver a organizar el Koba Live en un futuro", explican en el escrito. 

Los organizadores han agradecido "el apoyo recibido en los últimos años" y "la colaboración de quienes ayudaron a poner en marcha el proyecto". "Especialmente a nuestro Kobazale y Crew, sin los cuales Koba Live nunca hubiera sido posible". 

