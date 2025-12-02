Koba Live anuncia que no habrá festival en 2026 por recortes en las subvenciones de las instituciones
Sugaar Musika Elkartea, organizadora del festival de Abadiño, ha explicado que la reducción de la ayuda económica de la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Abadiño de cara al próximo ejercicio les "impide organizar un festival con los estándares de calidad y seguridad que la asociación cree necesarios".
El festival Koba Live se despide. La asociación Sugaar Musika Elkartea ha anunciado que en 2026 no habrá una nueva edición del festival de metal y rock que se celebra en Abadiño por motivos económicos. "Debido a los recortes económicos sufridos en las ayudas recibidas por parte de la Diputación Foral de Bizkaia y de cara al año que viene, por parte del Ayuntamiento de Abadiño, se ha decidido no organizar el festival Koba Live en 2026". Así recoge la breve nota emitida esta tarde por la organización.
En la misma, Sugaar Musika Elkartea precisa que desde que el festival comenzara su andadura en 2020, la edición del 2025 ha sido "la primera sin detrimento económico", pero la reducción del presupuesto de cara al próximo ejercicio les "impide organizar un festival con los estándares de calidad y seguridad que la asociación cree necesarios" para desarrollar este tipo de eventos. "Hemos preferido hacernos a un lado".
En cualquier caso, el adiós no es definitivo. "Nuestra idea no era dejarlo de este modo, pero no nos ha quedado otro remedio. Esto puede significar un adiós definitivo o un hasta pronto ya que la asociación no desecha la idea de volver a organizar el Koba Live en un futuro", explican en el escrito.
Los organizadores han agradecido "el apoyo recibido en los últimos años" y "la colaboración de quienes ayudaron a poner en marcha el proyecto". "Especialmente a nuestro Kobazale y Crew, sin los cuales Koba Live nunca hubiera sido posible".
Te puede interesar
Zea Mays, 30 años difundiendo el euskera
El Ayuntamiento de Bilbao, en el marco de la celebración del día internacional del euskera, ha homenajeado al grupo Zea Mays por su gran aportación al euskera. El grupo ha agradecido el reconocimiento y ha destacado que seguirán otros 30 años más recorriendo el mundo cantando en euskera.
ETS celebra ante 8.000 personas una fiesta de adelanto de su nuevo disco
El grupo de música En Tol Sarmiento presentará el viernes su nuevo disco "Konkista", en la Feria de Durango. Previo a la presentación oficial, el grupo ha celebrado este domingo ante 8.000 personas una fiesta de adelanto de las nuevas canciones.
Último concierto de Delirium Tremens
La mítica banda de rock vasco se ha despedido de los escenarios con un último concierto en Bilbao, junto a miembros de Zarama, Zea Mays, Jotakie y Baldin Bada. En su despedida, el grupo ha hecho un repaso a sus cuatro discos de estudio grabados.
La BOS ofrecerá dos conciertos para bebés en el hospital de Basurto
Las y los intérpretes de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa actuarán en la Unidad de Neonatología y el servicio de Pediatría del hospital bilbaíno.
Hertzainak, salvo Gari, se enfrentan a Elkar en los juzgados por los derechos digitales del grupo
Según ha podido saber EITB, tres integrantes del mítico grupo musical, todos salvo Gari, se enfrentan hoy a la histórica discográfica vasca por gestionar durante décadas sus derechos digitales sin contar, según sostienen, con ningún contrato que lo amparase
Muere el mito del reggae Jimmy Cliff
Nacido como James Chambers, el músico jamaicano era conocido por temas como "Sittin 'in Limbo", "King of kings", "Vietnam", "You Can Get It If You Really Want" y "Many Rivers to Cross", entre otros. Cliff también protagonizó la película The harder they come En las imágenes, Cliff durante un concierto en el Jazzaldia de San Sebastián 2015. Ha fallecido a los 81 años.
Sara Zozaya presenta 'Elurra', una expedición al Himalaya para narrar el impulso de seguir adelante
La artista donostiarra estrena este videoclip, inspirado en la expedición "Lau Haizeta" que su padre emprendió en 1992, rumbo al Gasherbrum (Himalaya pakistaní). Con diapositivas originales de aquel viaje, la pieza traza un paralelismo entre la dureza del alpinismo y el propio tránsito vital de Zozaya, celebrando la valentía, el miedo y la luz que nace incluso en el frío más extremo. Está incluida en su nuevo trabajo "attä".
Fito & Fitipaldis arrancan su gira 'Aullidos Tour' con un lleno en Santander
La banda liderada por el bilbaíno Fito Cabrales visitará 28 ciudades del Estado durante esta gira que realizará después de dos años y medio desde su último concierto.
“La banda sonora del euskera” ambientará el 27 de diciembre el acto de Euskalgintzaren Kontseilua
El 27 de diciembre, participarán en un “acto reivindicativo que llenará el Bilbao Arena de miles de euskaltzales” Gorka Urbizu, Anari, Gontzal Mendibil Amets Aranguren, Joseba Tapia, Maia Iribarne, Benizze, Miren Narbaiza y Flako Fonki.