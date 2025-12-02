MUSIKA FESTIBALA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

2026an ez da Koba Live jaialdia egingo Abadiñon, erakundeek diru-laguntzak murriztu ondoren

Ohar batean, Sugaar musika elkarte antolatzaileak azaldu du Bizkaiko Aldundiak eta Abadiñoko Udalak diru-laguntzak murriztu izana dagoela erabakiaren atzean. Etena behin betikoa dela ere argitu du elkarteak, eta ez du baztertzen etorkizunean metal eta rock jaialdia berreskuratzea.
KOBA LIVE JAIALDIA
Argazkia: Koba Live (Facebook)
author image

EITB

Azken eguneratzea

2026an ez da Koba Live jaialdia egingo Abadiñon, arrazoi ekonomikoak tarteko. Hala jakinarazi du gaur ekimenaren antolatzaile den Sugaar Musika Elkarteak, ohar baten bidez. Bertan zehaztu dutenez, Bizkaiko Foru Aldunditik eta Abadiñoko Udaletik jasotako diru laguntzetan izandako murrizketak eraman dute elkartea erabaki hau hartzera.  

2020an ibilbideari ekin,  eta lau urtez jarraian antolatu dute metal eta rock festibala. Iazko edizioa “galera ekonomikorik gabeko lehena” izan bazen ere, erakundeen laguntzetan izandako murrizketekin ezinezkoa zaie jaialdiaren kalitatea zein segurtasuna bermatzea. “honen aurrean nahiago izan dugu pausu bat alde batera ematea”, azaldu dute oharrean.

Nolanahi ere, ez da behin betiko agurra: “gure asmoa ez zen hau, baina ez zaigu beste erremediorik geratu. Horrek behin betiko edo laster arteko agurra esan nahi duen, denborak esango du, elkarteak ez baitu baztertzen etorkizunean Koba Live berriro antolatzea”.

Azken urteotan jasotako babesa eta proiektua martxan jartzen lagundu zutenen laguntza eskertu dute antolatzaileek. "Bereziki, gure Kobazale eta Crew-ari, horiek gabe Koba Live ez baitzen inoiz posible izango".

Eguneko Titularrak Kultura Musika jaialdiak Abadiño Bizkaiko Foru Aldundia Musika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi