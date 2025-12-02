2026an ez da Koba Live jaialdia egingo Abadiñon, erakundeek diru-laguntzak murriztu ondoren
2026an ez da Koba Live jaialdia egingo Abadiñon, arrazoi ekonomikoak tarteko. Hala jakinarazi du gaur ekimenaren antolatzaile den Sugaar Musika Elkarteak, ohar baten bidez. Bertan zehaztu dutenez, Bizkaiko Foru Aldunditik eta Abadiñoko Udaletik jasotako diru laguntzetan izandako murrizketak eraman dute elkartea erabaki hau hartzera.
2020an ibilbideari ekin, eta lau urtez jarraian antolatu dute metal eta rock festibala. Iazko edizioa “galera ekonomikorik gabeko lehena” izan bazen ere, erakundeen laguntzetan izandako murrizketekin ezinezkoa zaie jaialdiaren kalitatea zein segurtasuna bermatzea. “honen aurrean nahiago izan dugu pausu bat alde batera ematea”, azaldu dute oharrean.
Nolanahi ere, ez da behin betiko agurra: “gure asmoa ez zen hau, baina ez zaigu beste erremediorik geratu. Horrek behin betiko edo laster arteko agurra esan nahi duen, denborak esango du, elkarteak ez baitu baztertzen etorkizunean Koba Live berriro antolatzea”.
Azken urteotan jasotako babesa eta proiektua martxan jartzen lagundu zutenen laguntza eskertu dute antolatzaileek. "Bereziki, gure Kobazale eta Crew-ari, horiek gabe Koba Live ez baitzen inoiz posible izango".
Zea Mays, euskara 30 urtez kantuz zabalduz
Bilboko Udalak, euskararen nazioarteko egunaren ospakizunaren barruan, Zea Mays taldea omendu du euskarari egindako ekarpen handiagatik. Esker honez eta hunkituta jaso dute, eta azpimarratu dute beste 30 urtez euskaraz abesten ibiliko direla munduan zehar.
ETS taldeak disko berriaren aurrerapen festa egin du, 8.000 lagunen aurrean
En Tol Sarmiento musika taldeak "Konkista" deituriko disko berria aurkeztuko du ostiralean, Durangoko Azokan. Hala ere, igande honetan entzunaldi festa egin du 8.000 lagunen aurrean, eta abesti berriak zuzenean jo ere egin dituzte.
Delirium Tremens taldearen azken kontzertua
Rock munduko euskal talde mitikoak azken kontzertua eman du bart Bilbon, Zarama, Zea Mays, Jotakie eta Baldin Bada taldeetako kideekin batera. Argitaratutako lau diskoetako abestiak ekarri dituzte gogora bertan.
BOSek umeentzako bi kontzertu egingo ditu Basurtuko Ospitalean
Bilbao Orkestra Sinfonikoko interpreteak Bilboko ospitale horretako Neonatologia Unitatean eta Pediatria Zerbitzuan arituko dira.
Hertzainak taldeko hiru kidek Elkar auzitara eraman dute, diskoetxeak taldearen eskubide digitalak urratu dituelakoan
EITBk jakin duenez, musika taldeko hiru kidek (Josu Zabala, Luis Javier Saiz 'Txanpi' eta Enrique Saenz 'Kike') diskoetxeari leporatzen diote taldearen eskubide digitalak kontraturik gabe kudeatu izana. Garik ez du bat egin salaketarekin.
Jimmy Cliff reggaearen mitoa zendu da
James Chambers izenez jaioa, jamaikar musikaria "Sittin' in Limbo", "King of kings", "Vietnam", "You Can Get It If You Really Want" eta "Many Rivers to Cross" kantuengatik zen ezaguna, besteak beste. The harder they come filmeko protagonista ere izan zen Cliff. Irudietan, Donostiako 2015eko Jazzaldian egin zuen kontzertua. 81 urte zituela zendu da.
Sara Zozayak 'Elurra' aurkeztu du, aurrera jarraitzeko kemena nabarmentzen duen bideoklipa
Donostiar artista honen aitak 1992an Gasherbrumera (Himalaia mendilerroa, Pakistan) abiatu zuen "Lau Haizeta" espedizioan oinarritutako lana da. Bidaia hartako irudiekin, paralelismo ederra egiten du alpinismoaren gogortasunaren eta Zozayaren bizipenen artean, beldurra gainditzeko ausardia islatuz.
Fito & Fitipaldis taldeak 'Aullidos Tour' bira abiatu du Santanderren aretoa beteta
Fito Cabrales bilbotarra buru duen taldeak Estatuko 28 hiritan joko du bira horren baitan, azken kontzertua eman zuenetik bi urte eta erdi igaro ondoren.
“Euskararen soinu bandak” jantziko du Euskalgintzaren Kontseiluko abenduaren 27ko ekitaldia
Abenduaren 27an “Bilbao Arena milaka euskaltzaleren indarrarekin betetzeko ekitaldi aldarrikatzailean” parte hartuko dute Gorka Urbizuk, Anarik, Gontzal Mendibilek, Amets Arangurenek, Joseba Tapiak, Maia Iribarnek, Benizzek, Miren Narbaizak eta Flako Fonkik.