Gatibu inicia la ronda de conciertos de despedida del BEC con una actuación llena de sorpresas

Euskaraz irakurri: Gatibuk sorpresaz beteriko emanaldi batekin ekin dio agur kontzertu sortari
EITB

La banda gernikarra abandonará los escenarios el 13 de diciembre con su tercer concierto en el BEC (ETB1 lo ofrecerá en directo), tras el del 6 y 12 de diciembre. 

Ruper Ordorika: “Ordeno mi caos a través de las canciones”

El gigante músico oñatiarra, infalible cronista emocional de este país, presenta el disco Lurra ikutu barik (Elkar, 2025), un conmovedor ejercicio de musicalización de “algunos asuntos que me han interpelado inevitablemente”. Hablamos con Ordorika a las puertas de que comience Durangoko Azoka sobre la tarea de construir este disco, sobre creación, sobre su relación con el resto de músicos que han participado en la grabación, sobre la manera en la que asentarse en un mundo tan agitado y sobre la industria musical. 
