Gatibuk sorpresaz beteriko emanaldi batekin ekin dio agur kontzertu sortari

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gernikako taldeak abenduaren 13an utziko ditu eszenatokiak, BECen eskainiko duen hirugarren kontzertuarekin, abenduaren 6koaren eta 12koaren ostean. ETB1ek zuzen-zuzenean emango du azken emanaldi hori.

Musika Kultura Barakaldo Kontzertuak

Ruper Ordorika: "Kantuen bitartez antolatzen dut neure anabasa"

Oñatiar musikari erraldoiak, herri honen bizitza emozionalaren kronikari nekaezinak, Lurra ikutu barik diskoa (Elkar, 2025) argitaratu du, sasoi zail batean "hautatu gabe, gainetik, etorri zaizkidan gai batzuk" musikatzeko ariketa zirraragarria. Lan hori ontzeko ahaleginaz, sortzeaz, musikariekiko harremanaz, ikaran ari den mundu batean kokatzeko moduaz eta musikaren industriaz hitz egin dugu Ordorikarekin, Durangoko Azokaren atarian. 

