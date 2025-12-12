Música
Hallan 55 objetos personales que pertenecieron a Pablo Sarasate

Galdutzat zituzten Pablo Sarasateren hainbat objektu topatu dituzte Iruñean.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pablo Sarasaterenak izan ziren 55 objektu pertsonal aurkitu dituzte

Última actualización

Pamplona completará el legado que su Hijo Predilecto y prestigioso músico Pablo Sarasate donó a la ciudad, al hallar cuatro baúles con 55 piezas en su interior que se habían extraviado en uno de los traslados en 1985. 

Los baúles contienen, entre otras piezas, pinturas y esculturas coleccionadas por el músico, fotografías dedicadas, prendas de ropa o una carta manuscrita del compositor alemán Félix Mendelssohn.

Música vasca Música Pamplona

