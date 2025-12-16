"ABESTU EUSKADIKO ORKESTRAREKIN"

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Euskadiko Orkestra elige las 132 voces que cantarán junto a la orquesta

La iniciativa “Abestu Euskadiko Orkestarekin” juntará 132 voces no profesionales junto a las músicas y los músicos de Euskadiko Orkestra en los conciertos de Pamplona (Baluarte), San Sebastián (Kursaal) y Euskalduna Bilbao, donde interpretarán Euskalerria de Sorozabal y la ‘Marcha y coro’ de Carmen de Bizet

Abestu Euskadiko Orkestarekin ekimenaren lehen edizioko kontzertuetako bat.

Uno de los conciertos de la primera edición de la iniciativa "Abestu Euskadiko Orkestrarekin". Foto: Juantxo Egaña.

Euskaraz irakurri: Euskadiko Orkestrak aukeratu ditu bere musikariekin kantatuko dituzte 132 ahotsak

Última actualización

Euskadiko Orkestra ha efectuado entre 600 aspirantes el sorteo mediante el que ha escogido las 132 voces que se unirán a la orquesta en sus próximos conciertos en Pamplona, San Sebastián y Bilbao. 

En el sorteo, se seleccionaron 34 voces sopranos, 32 contraltos, 32 tenores y 34 bajos (las personas que no tenían claro a qué grupo de voz pertenecían pudieron realizar una prueba presencial en días anteriores al sorteo). El único requisito era tener una mínima formación musical y ser capaz de leer partituras.

Las 132 voces seleccionadas se han dividido en dos coros de 66 voces cada uno, denominados coro A y coro B. El coro A está compuesto por voces de Gipuzkoa y Navarra, y participará en el concierto de Baluarte y el primero de Kursaal. El coro B está compuesto por voces de Bizkaia y Araba, y participará en el concierto de Euskalduna y el segundo de Kursaal.

Cada coro tendrá su plan de diez ensayos específico, aunque cuatro de estos ensayos serán compartidos. La mayoría de ensayos se realizarán en Miramon, desde el 14 de enero hasta el 12 de marzo.

Los conciertos se celebrarán el 13 de marzo en el Auditorio Baluarte de Pamplona, el 14 de marzo en el Palacio Euskalduna de Bilbao, y el 16 y 18 de marzo en el Auditorio Kursaal de San Sebastián.

El nuevo repertorio estará compuesto por tres obras: Euskalerria de Sorozabal; la ‘Marcha y coro’ de Carmen de Bizet; y una tercera obra que seleccionarán las y los coralistas en los próximos días a través de una encuesta.

 

Euskadiko Orkestra busca de 132 cantantes no profesionales
Euskadiko Orkestra Música

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los miembros de Gatibu se muestran "contentos, eufóricos", ante su último concierto 

Tras 25 años de andadura, Gatibu se retira ofreciendo este 13 de diciembre su último concierto ante miles de personas en el BEC. Antes de comenzar el espectáculo, los integrantes del grupo de Gernika han hablado con ETB. Tienen claro que "no hay vuelta atrás", el concierto de hoy es una despedida, y aunque de aquí a un mes "quizá venga la pena", en estos momentos dicen estar "contentos, eufóricos".  

Galdutzat zituzten Pablo Sarasateren hainbat objektu topatu dituzte Iruñean.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hallan 55 objetos personales que pertenecieron a Pablo Sarasate

Pamplona completará el legado que su Hijo Predilecto y prestigioso músico Pablo Sarasate donó a la ciudad, al hallar cuatro baúles con 55 piezas en su interior que se habían extraviado en uno de los traslados en 1985.  Los baúles contienen, entre otras piezas, pinturas y esculturas coleccionadas por el músico, fotografías dedicadas, prendas de ropa o una carta manuscrita del compositor alemán Félix Mendelssohn.
Cargar más