Euskadiko Orkestra elige las 132 voces que cantarán junto a la orquesta
La iniciativa “Abestu Euskadiko Orkestarekin” juntará 132 voces no profesionales junto a las músicas y los músicos de Euskadiko Orkestra en los conciertos de Pamplona (Baluarte), San Sebastián (Kursaal) y Euskalduna Bilbao, donde interpretarán Euskalerria de Sorozabal y la ‘Marcha y coro’ de Carmen de Bizet
Euskadiko Orkestra ha efectuado entre 600 aspirantes el sorteo mediante el que ha escogido las 132 voces que se unirán a la orquesta en sus próximos conciertos en Pamplona, San Sebastián y Bilbao.
En el sorteo, se seleccionaron 34 voces sopranos, 32 contraltos, 32 tenores y 34 bajos (las personas que no tenían claro a qué grupo de voz pertenecían pudieron realizar una prueba presencial en días anteriores al sorteo). El único requisito era tener una mínima formación musical y ser capaz de leer partituras.
Las 132 voces seleccionadas se han dividido en dos coros de 66 voces cada uno, denominados coro A y coro B. El coro A está compuesto por voces de Gipuzkoa y Navarra, y participará en el concierto de Baluarte y el primero de Kursaal. El coro B está compuesto por voces de Bizkaia y Araba, y participará en el concierto de Euskalduna y el segundo de Kursaal.
Cada coro tendrá su plan de diez ensayos específico, aunque cuatro de estos ensayos serán compartidos. La mayoría de ensayos se realizarán en Miramon, desde el 14 de enero hasta el 12 de marzo.
Los conciertos se celebrarán el 13 de marzo en el Auditorio Baluarte de Pamplona, el 14 de marzo en el Palacio Euskalduna de Bilbao, y el 16 y 18 de marzo en el Auditorio Kursaal de San Sebastián.
El nuevo repertorio estará compuesto por tres obras: Euskalerria de Sorozabal; la ‘Marcha y coro’ de Carmen de Bizet; y una tercera obra que seleccionarán las y los coralistas en los próximos días a través de una encuesta.
