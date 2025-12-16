"Abestu Euskadiko Orkestrarekin"
Euskadiko Orkestrak aukeratu ditu bere musikariekin kantatuko duten 132 ahotsak

“Abestu Euskadiko Orkestarekin” ekimenari esker, 132 abeslari Euskadiko Orkestrari batuko zazizkio Iruñeko Baluarten, Donostiako Kursaalen eta Euskalduna Bilbaon Sorozabalen 'Euskalerria' eta Bizeten 'Carmen' operako 'Martxa eta abesbatza' kantatzeko.
"Abestu Euskadiko Orkestrarekin" ekimenaren lehen edizioko kontzertuetako bat. Argazkia: Juantxo Egaña.

Azken eguneratzea

Euskadiko Orkestrak zozketa egin du, eta aukeratu ditu, 600 hautagairen artean, Iruñeko Baluarten, Donostiako Kursaalen eta Euskalduna Bilbaon taldearekin batera kantatuko duten 132 ahotsak.

Zozketan, 34 soprano, 32 kontralto, 32 tenor eta 34 baxu aukeratu dira (zein ahots taldetakoak ziren argi ez zuten pertsonek aurrez aurreko proba bat egin ahal izan zuten zozketaren aurreko egunetan). Baldintza bakarra zen gutxieneko musika prestakuntza izatea eta partiturak irakurtzen jakitea.

Hautatutako 132 ahotsak 66 ahotseko bi abesbatzatan banatu dira, A abesbatza eta B abesbatza. A abesbatza Gipuzkoa eta Nafarroako ahotsek osatzen duten, eta Baluarteko kontzertuan eta Kursaaleko lehenengoan parte hartuko du; B abesbatza, berriz, Bizkaiko eta Arabako ahotsek osatzen dute, eta Euskaldunako kontzertuan eta Kursaaleko bigarrenean parte hartuko du.

Abesbatza bakoitzak hamar entseguko plan espezifikoa izango du, eta lau entsegu partekatuak izango dira bi taldeentzat. Entsegu gehienak Miramonen egingo dira, urtarrilaren 14tik martxoaren 12ra bitartean.

Lehen kontzertua martxoaren 13an izango da, Iruñeko Baluarte auditoriumean, bigarrena martxoaren 14an Euskalduna Bilbao jauregian, eta hirugarren eta laugarrena martxoaren 16an eta 18an Donostiako Kursaal auditoriumean.

Errepertorioa hiru lanek osatuko dute: Sorozabalen 'Euskalerria', Bizeten 'Carmen' operako 'Martxa eta abesbatza', eta abeslariek datozen egunetan aukeratuko duten hirugarren lan bat.

Euskadiko Orkestra, 132 abeslari ez-profesionalen bila
Euskadiko Orkestra Musika

