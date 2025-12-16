Pantxoa eta Peio realizarán su último concierto en enero de 2027 en el BEC
Los cantantes ofrecerán su último concierto el 10 de enero de 2027 en el BEC. Las entradas para el concierto Azken Dantza se pondrán a la venta el 18 de diciembre a las 10:00 horas.
El dúo de cantantes Pantxoa eta Peio dará por finalizada su carrera, puesta en marcha en 1969, el 10 de enero de 2027; ese día en el BEC de Barakaldo, ofrecerán su último concierto en una noche bautizada como “Azken Dantza”.
Las entradas para este concierto se pondrán a la venta el 18 de diciembre a las 10:00 horas en la web de Pantxoa eta Peio.
Peio y Pantxoa han puesto música a las letras de escritores como Manex Pagola, Telesforo Monzon, Manex Erdozaintzi-Etxart, Xalbador, Jean Louis Davant, Roger Idiart y Xabier Lete, y les está reservado un lugar de honor en la historia de la música vasca.
Publicaron sus primeras canciones en 1969, y las últimas en 2009; han publicado un total de 18 discos hasta que en 2011 pararon su actividad.
Te puede interesar
El villancico de Mariah Carey rompe un récord al mantenerse 20 semanas en el número 1 estadounidense
“All I want for Christmas is you”, lanzado en 1994, acumula 20 semanas liderando la lista Billboard Hot 100, una lista en la que la canción de Carey ha estado durante 77 semanas. El Hot 100 combina datos de streaming, difusión en radio y ventas.
Su Ta Gar, Biznaga, La Pegatina, Sanguijuelas del Guadiana y Süne, en la segunda edición del Aiara Fest
El festival, que se celebrará los días 29 y 30 de mayo en Amurrio, también contará con Dubioza Kolektiv, Janus Lester, Merina Gris, Mirua y Niña Coyote eta Chico Tornado.
Pat Metheny, Diana Krall y Marcus Miller actuarán en el Jazzaldia
La 61ª edición del festival musical donostiarra se celebrará entre los días 22 y 26 de julio, y ofrecerá cuatro conciertos para homenajear a Miles Davis y John Coltrane en el centenario de sus nacimientos.
The Hives, Alcalá Norte, Counting Crows y Superchunk se suman al Azkena Rock Festival
También acompañarán a los ya anunciados Alice Cooper, Social Distortion Imelda May The Temperance Movement, Hällas, Vandoliers, DeWolff y Lepora.
El concierto de despedida de Gatibu, líder de audiencia en ETB1
Dos horas y media de música, de bailes y de fiesta. Un concierto que quedará en el recuerdo. Gatibu pusó el broche de oro brindando con el público y todo terminó con la locura de hace 25 años: 'Musturrek sartunde'.
Los miembros de Gatibu se muestran "contentos, eufóricos", ante su último concierto
Tras 25 años de andadura, Gatibu se retira ofreciendo este 13 de diciembre su último concierto ante miles de personas en el BEC. Antes de comenzar el espectáculo, los integrantes del grupo de Gernika han hablado con ETB. Tienen claro que "no hay vuelta atrás", el concierto de hoy es una despedida, y aunque de aquí a un mes "quizá venga la pena", en estos momentos dicen estar "contentos, eufóricos".
Hallan 55 objetos personales que pertenecieron a Pablo Sarasate
Pamplona completará el legado que su Hijo Predilecto y prestigioso músico Pablo Sarasate donó a la ciudad, al hallar cuatro baúles con 55 piezas en su interior que se habían extraviado en uno de los traslados en 1985. Los baúles contienen, entre otras piezas, pinturas y esculturas coleccionadas por el músico, fotografías dedicadas, prendas de ropa o una carta manuscrita del compositor alemán Félix Mendelssohn.
Agur, Gatibu!
El grupo de Gernika ofrece este fin de semana en el BEC! sus últimos conciertos, con las cámaras de EITB como testigo. El viernes y el sábado culminarán la despedida que emprendieron el pasado fin de semana con el primero de la terna de conciertos en Barakaldo y la despedida cara a cara con sus fans en Durangoko Azoka.
Birgade Loco, Hofe, Metrika Lukiek, La Élite y Xiberoots, primeros grupos para el festival Batbatean de Vitoria
El festival, que celebrará su primera edición en Mendizabala, también incluirá en su programación a Añube, Apotheke, Bull Brigade, Hell Beer Boys, Jarfaiter, Etxepe, Nafarroa 1512, Nerve Agent, Segismundo Toxicomano…