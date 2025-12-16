"AZKEN DANTZA",  EN EL BEC

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pantxoa eta Peio realizarán su último concierto en enero de 2027 en el BEC

Los cantantes ofrecerán su último concierto el 10 de enero de 2027 en el BEC. Las entradas para el concierto Azken Dantza se pondrán a la venta el 18 de diciembre a las 10:00 horas. 

Pantxoa Carrere eta Peio Ospital kantariak, Kafe Antzokian.
Pantxoa eta Peio, azken kontzertuaren berri emateko agerraldian
Euskaraz irakurri: Pantxoak eta Peiok 2027ko urtarrilean emango dute azken kontzertua
author image

EITB

Última actualización

El dúo de cantantes Pantxoa eta Peio dará por finalizada su carrera, puesta en marcha en 1969, el 10 de enero de 2027; ese día en el BEC de Barakaldo, ofrecerán su último concierto en una noche bautizada como “Azken Dantza”.

Las entradas para este concierto se pondrán a la venta el 18 de diciembre a las 10:00 horas en la web de Pantxoa eta Peio.

Peio y Pantxoa han puesto música a las letras de escritores como Manex Pagola, Telesforo Monzon, Manex Erdozaintzi-Etxart, Xalbador, Jean Louis Davant, Roger Idiart y Xabier Lete, y les está reservado un lugar de honor en la historia de la música vasca.

Publicaron sus primeras canciones en 1969, y las últimas en 2009; han publicado un total de 18 discos hasta que en 2011 pararon su actividad. 

Conciertos Barakaldo Música vasca Música

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los miembros de Gatibu se muestran "contentos, eufóricos", ante su último concierto 

Tras 25 años de andadura, Gatibu se retira ofreciendo este 13 de diciembre su último concierto ante miles de personas en el BEC. Antes de comenzar el espectáculo, los integrantes del grupo de Gernika han hablado con ETB. Tienen claro que "no hay vuelta atrás", el concierto de hoy es una despedida, y aunque de aquí a un mes "quizá venga la pena", en estos momentos dicen estar "contentos, eufóricos".  

Galdutzat zituzten Pablo Sarasateren hainbat objektu topatu dituzte Iruñean.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hallan 55 objetos personales que pertenecieron a Pablo Sarasate

Pamplona completará el legado que su Hijo Predilecto y prestigioso músico Pablo Sarasate donó a la ciudad, al hallar cuatro baúles con 55 piezas en su interior que se habían extraviado en uno de los traslados en 1985.  Los baúles contienen, entre otras piezas, pinturas y esculturas coleccionadas por el músico, fotografías dedicadas, prendas de ropa o una carta manuscrita del compositor alemán Félix Mendelssohn.
Cargar más