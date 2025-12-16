Pantxoa eta Peio realizarán su último concierto en enero de 2027 en el BEC

El dúo de cantantes Pantxoa eta Peio dará por finalizada su carrera, puesta en marcha en 1969, el 10 de enero de 2027; ese día en el BEC de Barakaldo, ofrecerán su último concierto en una noche bautizada como “Azken Dantza”.

Las entradas para este concierto se pondrán a la venta el 18 de diciembre a las 10:00 horas en la web de Pantxoa eta Peio.

Peio y Pantxoa han puesto música a las letras de escritores como Manex Pagola, Telesforo Monzon, Manex Erdozaintzi-Etxart, Xalbador, Jean Louis Davant, Roger Idiart y Xabier Lete, y les está reservado un lugar de honor en la historia de la música vasca.

Publicaron sus primeras canciones en 1969, y las últimas en 2009; han publicado un total de 18 discos hasta que en 2011 pararon su actividad.