"AZKEN DANTZA", BEC-EN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pantxoak eta Peiok 2027ko urtarrilean emango dute azken kontzertua, BECen

Kantariok 2027ko urtarrilaren 10ean eskainiko dute beren ibilbideko azken kontzertuan, BECen. Azken Dantza kontzerturako sarrerak abenduaren 18an jarriko dituzte salgai, 10:00etan.

Pantxoa Carrere eta Peio Ospital kantariak, Kafe Antzokian.
Pantxoa eta Peio, azken kontzertuaren berri emateko agerraldian
author image

EITB

Azken eguneratzea

1969an abiatutako bide oparoa 2027ko urtarrilaren 10ean emango du amaitutzat Pantxoa eta Peio abeslari bikoteak; egun horretan eskainiko dute, BEC Barakaldoko erakustazokan, azken kontzertua, “Azken Dantza” deitu duten gaualdia.

Kontzertu horretako sarrerak abenduaren 18an jarriko dituzte salgai, 10:00etan, Pantxoa eta Peioren webgunean.

Manex Pagola, Telesforo Monzon, Manex Erdozaintzi-Etxart, Xalbador, Jean Louis Davant, Roger Idiart, Xabier Lete eta beste hainbat idazleren hitzak musikatu dituzte Peiok eta Pantxoak, eta toki azpimarragarria dute euskal kantagintzaren historian.

1969an argitaratu zituzten lehen kantak eta 2009an berrienak; guztira 18 argitalpen kaleratu dituzte, 2011n ibilbidea eten zuten arte. 

Kontzertuak Barakaldo Euskal musika Musika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi