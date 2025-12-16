Pantxoak eta Peiok "Urtxintxak" jo dute azken kontzertuaren aurkezpenean
Abeslari bikoteak 2027ko urtarrilaren 10ean joko du azken kontzertua, BECen. Emanaldi horren aurkezpen ekitaldian, "Urtxintxak" kantua jo dute.
Euskadiko Orkestrak aukeratu ditu bere musikariekin kantatuko duten 132 ahotsak
“Abestu Euskadiko Orkestarekin” ekimenari esker, 132 abeslari Euskadiko Orkestrari batuko zazizkio Iruñeko Baluarten, Donostiako Kursaalen eta Euskalduna Bilbaon Sorozabalen 'Euskalerria' eta Bizeten 'Carmen' operako 'Martxa eta abesbatza' kantatzeko.
Pantxoak eta Peiok 2027ko urtarrilean emango dute azken kontzertua, BECen
Kantariok 2027ko urtarrilaren 10ean eskainiko dute beren ibilbideko azken kontzertuan, BECen. Azken Dantza kontzerturako sarrerak abenduaren 18an jarriko dituzte salgai, 10:00etan.
Mariah Careyren gabon kantak 20 aste egin ditu AEBko zerrendetako lehen postuan, beste edozeinek baino gehiago
All I want for Christmas is you 1994an argitaratutako kantuak 20 aste bete ditu Billboard Hot 100 zerrendako toki gorenean, eta guztira 77 astez egon da abestia zerrenda horretan. Hot 100 zerrendak streamingeko, irrati zabalkundeko eta salmentetako datuak pilatzen ditu.
Pat Metheny, Diana Krall eta Marcus Miller, Donostiako Jazzaldian
Donostiako musika jaialdiaren 61. edizioa uztailaren 22tik 26ra egingo dute. Haien jaiotzaren mendeurrenean, Miles Davisi eta John Coltrane lau kontzertutan omenduko dituzte.
Gatiburen azken agurra, audientzian lider ETB1en
Musikarik, dantzarik eta festa girorik ez zen falta izan atzo bi ordu eta erdiz BECen. Talde bizkaitarra arrakastara eraman zuen 'Musturrek sartunde' kantuarekin amaitu zen askoren oroimenean iltzatuta geratu den kontzertua.
"Pozik, euforian" ekin diote Gatibuko kideek euren azken kontzertuari
25 urteko ibilbidearen ostean, abenduaren 13 honetan emango du Gatibuk azken kontzertua milaka lagunen aurrean, BECen. Kontzertua hasi aurretik, ETBrekin egon dira taldekideak eta garbi dute ez dagoela atzera bueltatik. Gaurko kontzertua agurra da, eta hemendik hilabetera pena, agian, etorriko den arren, une honetan "pozik, euforian" daudela esan dute.
Pablo Sarasaterenak izan ziren 55 objektu aurkitu dituzte
Pablo Sarasate musikari ospetsu eta hiriko seme kutunak hiriari emandako ondarea osatuko du Iruñeak, 1985ean lekualdaketa batean galdu ziren lau kutxatan gordeta zeuden 55 pieza berreskuratuta. Kaxa horietan, besteak beste, musikariak gordetzen zituen koadro eta eskulturak, argazkiak, arropak eta Felix Mendelssohn konpositore alemaniarraren eskuizkribu bat daude.
Agur, Gatibu!
Gernikar taldeak bere ibilbideko azken kontzertuak egingo ditu asteburuan, BEC!en, EITBko kamerak bertan daudela. Joan den asteburuan, BECen bertan eginiko lehen kontzertuan eta Durangoko Azokan publikoarekin buruz buru, abiatutako agurra burutuko du ostiral-larunbatetan.
Pello Reparazek, Maixux Zugarramurdik eta Erramun Martikorenak jarri diote ahotsa Korrikari
Xiberutikan mendebaldera kantak lagunduko dio euskararen aldeko lasterketaren 24. edizioari. Ane Elordik azaldu duenez, “AEKide guztion artean" erabaki dute "nori egin kantuaren enkargua”.