Pantxoak eta Peiok "Urtxintxak" jo dute azken kontzertuaren aurkezpenean

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Abeslari bikoteak 2027ko urtarrilaren 10ean joko du azken kontzertua, BECen. Emanaldi horren aurkezpen ekitaldian, "Urtxintxak" kantua jo dute. 

Euskal musika Musika

