Etzakit lanza una nueva canción: "Hanka-punttetan"

18:00 - 20:00
EITB

Última actualización

El grupo triki-pop de Hernani Etzakit ha publicado la canción "Hanka-punttetan". Para ello, el grupo ha contado con las parejas “Alaitz eta Maider”, “Maixa eta Itziar”, “Kristina eta Amaia”, y los hermanos de Gozategi. El grupo Etzakit volverá al escenario los días 3 y 5 de enero, en la sala Oialume de Hernani.

Música vasca Hernani Gipuzkoa Música

