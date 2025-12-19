Etzakit lanza una nueva canción: "Hanka-punttetan"

El grupo triki-pop de Hernani Etzakit ha publicado la canción "Hanka-punttetan". Para ello, el grupo ha contado con las parejas “Alaitz eta Maider”, “Maixa eta Itziar”, “Kristina eta Amaia”, y los hermanos de Gozategi. El grupo Etzakit volverá al escenario los días 3 y 5 de enero, en la sala Oialume de Hernani.