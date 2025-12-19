Erromeria
Etzakitek kanta berria kaleratu du bere itzulera iragartzeko: “Hanka-punttetan”

18:00 - 20:00
Azken eguneratzea

“Hanka-punttetan” abestia kaleratu du Etzakit Hernaniko triki-pop taldeak. Horretan, taldeak lagun izan ditu Alaitz eta Maider, Maixa eta Itziar, Kristina eta Amaia, eta Gozategiko kideak. Etzakit taldea urtarrilaren 3an eta 5ean itzuliko da agertokira, Hernaniko Oialume dantzalekuan.

