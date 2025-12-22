Conciertos
Jeff Tweedy, Anastacia y el chelista Steven Isserlis en Kursaal en 2026

La actuación en solitario de Jeff Tweedy, líder de Wilco, será uno de los platos fuertes de la programación de Kursaal Eszena 2026, que contará también con la pianista Yuha Wang, la cantante Anastacia, Ryan Adams, Rodrigo Cuevas y Euskal Herriko Orkestra Barrokoa, entre otros.
Jeff Tweedy musikaria.

Jeff Tweedy estará en San Sebastián el 10 de febrero. Foto: Sammy Tweedy. 

Euskaraz irakurri: Jeff Tweedy, Anastacia eta Steven Isserlis txelo-jotzailea Kursaalen 2026an
EITB

Jeff Tweedy, líder del grupo Wilco, la estrella pop Anastacia y Estrella Morente son algunos de los grandes nombres que pasarán por San Sebastián, en una oferta del auditorio donostiarra que inaugurará el 3 de enero Nøgen con un concierto para celebrar sus diez años de carrera.

También actuarán en el ciclo de conciertos de este próximo año Yuja Wang, la mediática pianista china que será la encargada de inaugurar la oferta clásica 16 de enero, y el icono del pop internacional Anastacia, que recala en San Sebastián el 22 de octubre dentro de su gira #NTKTour con la que celebra los éxitos que han encabezado las listas de éxitos.

Jeff Tweedy presentará el 10 de febrero su último trabajo en solitario, 'Twilight Override', un álbum de tres discos que ofrece una reflexión sobre la era de la pandemia.

 

La siguiente en pisar el escenario del Kursaal será Estrella Morente el 19 de febrero, el colaborador televisivo Grison estará en San Sebastián el 13 de marzo con el espectáculo 'No es fácil ser Grison', Ryan Adams el 13 de abril y también actuarán La La Love You el 16 de marzo y Rodrigo Cuevas el 17 de mayo.

En el área de música clásica, la programación arranca el 16 de enero con la audición de Yuja Wang, en gira por Europa junto a la Mahler Chamber Orchestra, que ofrecerán el Concierto de Ligeti y el Concierto número 1 de Chopin además de piezas orquestales de Stravinsky y Mozart.

Euskal Herriko Orkestra Barrokoa acercará al público el 28 de febrero arias y danzas del Barroco en el espectáculo 'Masquarade', el Ballet de la Ópera Nacional del Capitolio de Toulouse presentará el 12 de abril 'Sémiramis / Don Juan', el prestigioso chelista británico Steven Isserlis interpretará el 14 de mayo junto a la English Chamber Orchestra la Obertura op.20 de Arriaga, en el bicentenario de su fallecimiento, y obras de Haydn y Beethoven.

El 27 de octubre, el pianista polaco Piotr Anderszewski ofrecerá la Partitura nº 1 de Bach, las Bagatelas de Bartók y piezas tardías de Brahms, y el segundo ballet de la temporada (17 de noviembre) será "La mer", de Scapino Ballet Rotterdam.

El año se cerrará el 16 de diciembre con lo que es ya un clásico de Kursaal Eszena, el Oratorio de Navidad de Bach, interpretado en esta ocasión por Collegium Vocale Gent.

