Jeff Tweedy, Anastacia y el chelista Steven Isserlis en Kursaal en 2026

La siguiente en pisar el escenario del Kursaal será Estrella Morente el 19 de febrero, el colaborador televisivo Grison estará en San Sebastián el 13 de marzo con el espectáculo 'No es fácil ser Grison', Ryan Adams el 13 de abril y también actuarán La La Love You el 16 de marzo y Rodrigo Cuevas el 17 de mayo.

En el área de música clásica, la programación arranca el 16 de enero con la audición de Yuja Wang, en gira por Europa junto a la Mahler Chamber Orchestra, que ofrecerán el Concierto de Ligeti y el Concierto número 1 de Chopin además de piezas orquestales de Stravinsky y Mozart.

Euskal Herriko Orkestra Barrokoa acercará al público el 28 de febrero arias y danzas del Barroco en el espectáculo 'Masquarade', el Ballet de la Ópera Nacional del Capitolio de Toulouse presentará el 12 de abril 'Sémiramis / Don Juan', el prestigioso chelista británico Steven Isserlis interpretará el 14 de mayo junto a la English Chamber Orchestra la Obertura op.20 de Arriaga, en el bicentenario de su fallecimiento, y obras de Haydn y Beethoven.

El 27 de octubre, el pianista polaco Piotr Anderszewski ofrecerá la Partitura nº 1 de Bach, las Bagatelas de Bartók y piezas tardías de Brahms, y el segundo ballet de la temporada (17 de noviembre) será "La mer", de Scapino Ballet Rotterdam.

El año se cerrará el 16 de diciembre con lo que es ya un clásico de Kursaal Eszena, el Oratorio de Navidad de Bach, interpretado en esta ocasión por Collegium Vocale Gent.