Kontzertuak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jeff Tweedy, Anastacia eta Steven Isserlis txelista, Kursaalen 2026an

Jeff Tweedy Wilcoko buruaren bakarkako emanaldia da Kursaal Eszenaren datorren urteko programazioaren hitzordu nagusietakoa; horrez gain, Yuha Wang, Anastacia abeslaria, Ryan Adams, Rodrigo Cuevas eta Euskal Herriko Orkestra Barrokoa ere arituko dira Donostiako espazioan.

Jeff Tweedy musikaria.

Jeff Tweedy Donostian izango da otsailaren 10ean. Argazkia: Sammy Tweedy. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

Jeff Tweedy Wilco taldeko gidaria, Anastacia pop izarra eta Estrella Morente dira Kursaal Eszena programak Donostiara ekarriko dituen izen handietako batzuk; urtarrilaren 3an hasiko da Donostiako entzunaretoko programazioa, Nøgen taldeak hamar urteko ibilbidea bete duela ospatzeko antolatu duen emanaldiarekin.

Datorren urteko kontzertuen egitarauan egongo dira, halaber, Yuja Wang txinatar pianista ospetsua, urtarrilaren 16an musika klasikoko eskaintza abiatzeko arduraduna, eta Anastacia pop izar ospetsua. Urriaren 22ak eramango du Gipuzkoako hiriburura #NTKTour birak Anastacia, bere kantu ezagunenak kantatzeko.

Jeff Tweedyk otsailaren 10ean aurkeztuko du bakarkako bere lan berriena, "Twilight Override" pandemiaren garaiari buruzko hausnarketak biltzen dituen hiru diskoko lana.

Estrella Morentek hartuko du kontzertuen lekukoa Kursaalen, otsailaren 19an, eta haren atzetik etorriko dira Grison telebistako kolaboratzailea (martxoak 13), Ryan Adams (apirilak 13), La La Love You (martxoak 16) eta Rodrigo Cuevas (maiatzak 17).

Musika klasikoari dagokionez, urtarrilaren 16an hasiko da programazioa; Yuja Wangek Ligetiren Kontzertua, Chopinen 1 zenbakiko Kontzertua eta Stravinskyren eta Mozarten orkestrarako piezak joko ditu Mahler Chamber Orchestrarekin batera.

Euskal Herriko Orkestra Barrokoak garai hartako aria eta dantzak eskainiko ditu otsailaren 28an, apirilaren 12an Tolosako Kapitolioko Opera Nazionalak Sémiramis / Don Juan balleta taularatuko du, eta maiatzaren 24an Steve Isserlis britainiar biolontxelo-jotzaileak Arriagaren op.20 Obertura, bilbotar musikariaren heriotzaren bigarren mendeurrenean, eta Haydnen eta Beethovenen lanak joko ditu, English Chamber Orchestra lagun.

Urriaren 27an, Piotr Anderszewski poloniar pianistak Bachen 1 zenbakiko Partitura, eta Bartoken eta Brahmsen piezak interpretatuko ditu, eta azaroaren 17an urteko bigarren balleta izango da, La mer Scapino Ballet Rotterdamena.  

Urtea Kursaal Eszenaren ohiko eskaintza batek itxiko du: Bachen Gabon Oratorioa, Collegium Vocale Gentek interpretatuta oraingoan. 

Anastaciak Donostian eta Iruñean joko du
Donostia Kontzertuak Musika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X