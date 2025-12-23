Bizardunak y Rita Payés ponen en marcha el festival Santaspascuas

Además los días 26, 27 y 28 (12:00-14:00) tendrá lugar en LABA el taller de DJ impartido por DJ Makala, y el domingo en el Auditorio Civican, los músicos Nacho Vegas y Anari compartirán un encuentro bajo el título 'La poesía en la música'.

Quienes vaya podrán aprovechar para visitar 'Detrás del ruido. El Columpio asesino', instalación audiovisual de Cristina Martínez que se podrá ver hasta el 5 de enero.

La programación se completa con el ciclo de sesiones DJ gratuitas repartidas por distintos locales de la ciudad.

La semana que viene será el turno de Barry B y Castazabal (Zentral, 30 de diciembre), Hinds y Rufus T Firefly (Zentral, 3 de enero) y Tatxers y Ezezez (Indara, 4 de enero).