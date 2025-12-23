Bizardunak y Rita Payés ponen en marcha el festival Santaspascuas
El festival navideño de música de Pamplona arranca su programación con el concierto de Bizardunak el jueves en la Zentral y de la trombonista, cantante y compositora catalana el domingo en Baluarte.
El festival musical de Pamplona SantasPascuas presenta desde este jueves, 25 de diciembre, el arranque de su programación navideña de conciertos y sesiones de DJ. La semana arranca con el concierto de Bizardunak, que actuará este jueves 25 en Zentral a las 20:00 dentro de su gira de despedida, acompañado por la banda navarra Apotheke (entradas agotadas).
El viernes 26 será el turno de ParquesVR y los pamploneses Exnovios, que compartirán escenario también en la Zentral, el sábado Cycle tocará en la Sala Canalla el domingo 28 en Baluarte a las 20:00 actuará Rita Payés, una de las figuras más destacadas del jazz contemporáneo.
Además los días 26, 27 y 28 (12:00-14:00) tendrá lugar en LABA el taller de DJ impartido por DJ Makala, y el domingo en el Auditorio Civican, los músicos Nacho Vegas y Anari compartirán un encuentro bajo el título 'La poesía en la música'.
Quienes vaya podrán aprovechar para visitar 'Detrás del ruido. El Columpio asesino', instalación audiovisual de Cristina Martínez que se podrá ver hasta el 5 de enero.
La programación se completa con el ciclo de sesiones DJ gratuitas repartidas por distintos locales de la ciudad.
La semana que viene será el turno de Barry B y Castazabal (Zentral, 30 de diciembre), Hinds y Rufus T Firefly (Zentral, 3 de enero) y Tatxers y Ezezez (Indara, 4 de enero).
Te puede interesar
Jeff Tweedy, Anastacia y el chelista Steven Isserlis en Kursaal en 2026
La actuación en solitario de Jeff Tweedy, líder de Wilco, será uno de los platos fuertes de la programación de Kursaal Eszena 2026, que contará también con la pianista Yuha Wang, la cantante Anastacia, Ryan Adams, Rodrigo Cuevas y Euskal Herriko Orkestra Barrokoa, entre otros.
Etzakit lanza una nueva canción: "Hanka-punttetan"
El grupo triki-pop de Hernani Etzakit ha publicado la canción "Hanka-punttetan". Para ello, el grupo ha contado con las parejas “Alaitz eta Maider”, “Maixa eta Itziar”, “Kristina eta Amaia”, y los hermanos de Gozategi. El grupo Etzakit volverá al escenario los días 3 y 5 de enero, en la sala Oialume de Hernani.
Agotadas las entradas para el último concierto del BEC, Pantxoa eta Peio estudian nuevas opciones
El dúo musical ofrecerá el último recital de su historia el 10 de enero de 2027, en el BEC de Barakalod (Bizkaia), y en pocas horas se han agotado las entradas.
Euskadiko Orkestra elige las 132 voces que cantarán junto a la orquesta
La iniciativa “Abestu Euskadiko Orkestarekin” juntará 132 voces no profesionales junto a las músicas y los músicos de Euskadiko Orkestra en los conciertos de Pamplona (Baluarte), San Sebastián (Kursaal) y Euskalduna Bilbao, donde interpretarán Euskalerria de Sorozabal y la ‘Marcha y coro’ de Carmen de Bizet
Pantxoa eta Peio interpretan "Urtxintxak" en la presentación de su último concierto
El dúo de cantantes ofrecerán su último concierto el 10 de enero de 2027 en el BEC. En el acto de presentación de esta actuación han tocado el tema "Urtxintxak".
Pantxoa eta Peio realizarán su último concierto en enero de 2027 en el BEC
Los cantantes ofrecerán su último concierto el 10 de enero de 2027 en el BEC. Las entradas para el concierto Azken Dantza se pondrán a la venta el 18 de diciembre a las 10:00 horas.
El villancico de Mariah Carey rompe un récord al mantenerse 20 semanas en el número 1 estadounidense
“All I want for Christmas is you”, lanzado en 1994, acumula 20 semanas liderando la lista Billboard Hot 100, una lista en la que la canción de Carey ha estado durante 77 semanas. El Hot 100 combina datos de streaming, difusión en radio y ventas.
Su Ta Gar, Biznaga, La Pegatina, Sanguijuelas del Guadiana y Süne, en la segunda edición del Aiara Fest
El festival, que se celebrará los días 29 y 30 de mayo en Amurrio, también contará con Dubioza Kolektiv, Janus Lester, Merina Gris, Mirua y Niña Coyote eta Chico Tornado.
Pat Metheny, Diana Krall y Marcus Miller actuarán en el Jazzaldia
La 61ª edición del festival musical donostiarra se celebrará entre los días 22 y 26 de julio, y ofrecerá cuatro conciertos para homenajear a Miles Davis y John Coltrane en el centenario de sus nacimientos.