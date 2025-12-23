Festival
Bizardunak y Rita Payés ponen en marcha el festival Santaspascuas

El festival navideño de música de Pamplona arranca su programación con el concierto de Bizardunak el jueves en la Zentral y de la trombonista, cantante y compositora catalana el domingo en Baluarte.

Rita Payés
Rita Payés actuará en Baluarte el domingo, 28 de diciembre
Euskaraz irakurri: Bizardunak eta Rita Payesek Santaspascuas jaialdia jarriko dute abian
author image

EITB

Última actualización

El festival musical de Pamplona SantasPascuas presenta desde este  jueves, 25 de diciembre, el arranque de su programación navideña de conciertos y sesiones de DJ. La semana arranca con el concierto de Bizardunak, que actuará este jueves 25 en Zentral a las 20:00 dentro de su gira de despedida, acompañado por la banda navarra Apotheke (entradas agotadas).

Bizardunak

El viernes 26 será el turno de ParquesVR y los pamploneses Exnovios, que compartirán escenario también en la Zentral, el sábado Cycle tocará en la Sala Canalla el domingo 28 en Baluarte a las 20:00 actuará Rita Payés, una de las figuras más destacadas del jazz contemporáneo.

Además los días 26, 27 y 28 (12:00-14:00) tendrá lugar en LABA el taller de DJ impartido por DJ Makala, y el domingo en el Auditorio Civican, los músicos Nacho Vegas y Anari compartirán un encuentro bajo el título 'La poesía en la música'.

Quienes vaya podrán aprovechar para visitar 'Detrás del ruido. El Columpio asesino', instalación audiovisual de Cristina Martínez que se podrá ver hasta el 5 de enero.

La programación se completa con el ciclo de sesiones DJ gratuitas repartidas por distintos locales de la ciudad.

La semana que viene será el turno de Barry B y Castazabal (Zentral, 30 de diciembre), Hinds y Rufus T Firefly (Zentral, 3 de enero) y Tatxers y Ezezez (Indara, 4 de enero). 

Pamplona Conciertos Música

