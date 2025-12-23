Bizardunak eta Rita Payes, Santaspascuas jaialdia hasteko
Gaboneroko Iruñeko musika jaialdiaren programazioa Bizardunak taldeak abiatuko du ostegunean Zentralen, eta kataluniar tronboi-jotzaile, abeslari eta konpositorea igandean arituko da, Baluarten.
Santaspascuas Iruñeko musika jaialdia ostegunean, hilak 25, hasiko da hiria musikaz janzten, orduan hasiko baita, kontzertu eta DJ saioen Gabonetako programazioa. Lehen aste hau Bizardunak taldeak irekiko du egun horretan, 20:00etatik aurrera Zentral aretoan, Apotheke nafar taldeak lagunduta (sarrerak agortuta).
Ostiralean, abenduak 26, ParqusVR eta Exnovios iruindarren txanda izango da, biok ere Zentralen joko dute eta, eta larunbatean Cyclek joko du, Canalla aretoan. Igandean, azkenik, Rita Payes kataluniarrak, jazz garaikideko izen handienetako batek, Baluarten joko du.
Horrez gainera, abenduaren 26, 27 eta 28an (12:00-14:00) DJ Makalak DJ ikastaroak emango ditu Laban, eta Civican auditoriumak Nacho Vegasen eta Anariren hitzaldia hartuko du igandean (“La poesía en la música”).
Bertaratzen direnek, gainera, Cristina Martinezen ikus-entzunezko instalazio bat ikusi ahalko dute, han baita ikusgai, urtarrilaren 5era arte, 'Detrás del ruido. El Columpio asesino' pieza.
Hainbat eta hainbat DJren emanaldiak ere izango dira, hiriko hainbat tabernatan.
Datorren astean, kontzertuak emango dituzte Barry Bk eta Castazabalek (Zentral, abenduak 30), Hindsek eta Rufus T Fireflyk (Zentral, urtarrilak 3) eta Tatxersek eta Ezezezek (Indara, urtarrilak 4).
Zure interesekoa izan daiteke
Jeff Tweedy, Anastacia eta Steven Isserlis txelista, Kursaalen 2026an
Jeff Tweedy Wilcoko buruaren bakarkako emanaldia da Kursaal Eszenaren datorren urteko programazioaren hitzordu nagusietakoa; horrez gain, Yuha Wang, Anastacia abeslaria, Ryan Adams, Rodrigo Cuevas eta Euskal Herriko Orkestra Barrokoa ere arituko dira Donostiako espazioan.
Etzakitek kanta berria kaleratu du bere itzulera iragartzeko: “Hanka-punttetan”
“Hanka-punttetan” abestia kaleratu du Etzakit Hernaniko triki-pop taldeak. Horretan, taldeak lagun izan ditu Alaitz eta Maider, Maixa eta Itziar, Kristina eta Amaia, eta Gozategiko kideak. Etzakit taldea urtarrilaren 3an eta 5ean itzuliko da agertokira, Hernaniko Oialume dantzalekuan.
BECeko azken kontzerturako sarrera guztiak salduta, Pantxoa eta Peio beste aukera batzuk aztertzen ari dira
Bikote musikalak bere historiako azken emanaldia emango du 2027ko urtarrilaren 10ean, eta ordu gutxian agortu dira sarrerak, salgai jarritako egun berean.
Euskadiko Orkestrak aukeratu ditu bere musikariekin kantatuko duten 132 ahotsak
“Abestu Euskadiko Orkestarekin” ekimenari esker, 132 abeslari Euskadiko Orkestrari batuko zazizkio Iruñeko Baluarten, Donostiako Kursaalen eta Euskalduna Bilbaon Sorozabalen 'Euskalerria' eta Bizeten 'Carmen' operako 'Martxa eta abesbatza' kantatzeko.
Pantxoak eta Peiok "Urtxintxak" jo dute azken kontzertuaren aurkezpenean
Abeslari bikoteak 2027ko urtarrilaren 10ean joko du azken kontzertua, BECen. Emanaldi horren aurkezpen ekitaldian, "Urtxintxak" kantua jo dute.
Pantxoak eta Peiok 2027ko urtarrilean emango dute azken kontzertua, BECen
Kantariok 2027ko urtarrilaren 10ean eskainiko dute beren ibilbideko azken kontzertuan, BECen. Azken Dantza kontzerturako sarrerak abenduaren 18an jarriko dituzte salgai, 10:00etan.
Mariah Careyren gabon kantak 20 aste egin ditu AEBko zerrendetako lehen postuan, beste edozeinek baino gehiago
All I want for Christmas is you 1994an argitaratutako kantuak 20 aste bete ditu Billboard Hot 100 zerrendako toki gorenean, eta guztira 77 astez egon da abestia zerrenda horretan. Hot 100 zerrendak streamingeko, irrati zabalkundeko eta salmentetako datuak pilatzen ditu.
Pat Metheny, Diana Krall eta Marcus Miller, Donostiako Jazzaldian
Donostiako musika jaialdiaren 61. edizioa uztailaren 22tik 26ra egingo dute. Haien jaiotzaren mendeurrenean, Miles Davisi eta John Coltrane lau kontzertutan omenduko dituzte.
Gatiburen azken agurra, audientzian lider ETB1en
Musikarik, dantzarik eta festa girorik ez zen falta izan atzo bi ordu eta erdiz BECen. Talde bizkaitarra arrakastara eraman zuen 'Musturrek sartunde' kantuarekin amaitu zen askoren oroimenean iltzatuta geratu den kontzertua.