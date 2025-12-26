CONCIERTO
La gira de Mikel Erentxun llega a San Sebastián

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mikel Erentxunen bira Donostiara iritsi da
Tras unos 50 conciertos ofrecidos durante todo el año 2025, la gira realizada con motivo del 40 aniversario del primer disco de Duncan Dhu, aterriza en el palacio Kursaal. En este tour, Erentxun ofrece las canciones más conocidas de la banda donostiarra, así como algunos temas que nunca tocaron en un concierto.

