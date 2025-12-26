KONTZERTUA
Mikel Erentxunen bira Donostiara iritsi da

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

2025 urte osoan zehar 50 bat kontzertu eman ondoren, Kursaal jauregian izango da Mikel Erentxun, Duncan Dhu taldearen lehen diskoaren 40. urteurrena ospatzeko egindako biraren barnean. Kontzertu horietan famatu egin zuen taldearen abesti ezagunenak eskaintzen ditu, baita inoiz kontzertu batean jo ez zituzten kantu batzuk ere.

Donostia Musika Musika

