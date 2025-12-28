NAVARRA
Miles de personas disfrutan del festival Aske en Atarrabia, para reivindicar "la libertad de este pueblo"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milaka lagunek gozatu dute Atarrabiako Aske jaialdian, "herri honen askatasuna" aldarrikatzeko
EITB

Se han dado cita diversos grupos y artistas, como Neomak, Merina Gris, Gozategi y Janus Lester. Los organizadores reivindican “la libertad de este pueblo” para “crear la banda sonora de una Euskal Herria libre: euskaldun, feminista, anticapitalista y solidaria, entre otras”.

Comunidad Autonóma Vasca Música vasca Cultura Música

