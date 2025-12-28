NAFARROA
Milaka lagunek gozatu dute Atarrabiako Aske jaialdian, "herri honen askatasuna" aldarrikatzeko

Miles de personas disfrutan del festival Aske en Atarrabia, para reivindicar "la libertad de este pueblo"
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hainbat talde eta artista elkartu dira bertan, Neomak, Merina Gris, Gozategi eta Janus Lester tartean. Antolatzaileek "herri honen askatasuna" aldarrikatu dute, "Euskal Herri aske baten soinu-banda sortzeko: euskalduna, feminista, antikapitalista eta solidarioa, besteak beste".

Euskal Autonomia Erkidegoa Euskal musika Kultura Musika

