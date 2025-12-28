Milaka lagunek gozatu dute Atarrabiako Aske jaialdian, "herri honen askatasuna" aldarrikatzeko
Hainbat talde eta artista elkartu dira bertan, Neomak, Merina Gris, Gozategi eta Janus Lester tartean. Antolatzaileek "herri honen askatasuna" aldarrikatu dute, "Euskal Herri aske baten soinu-banda sortzeko: euskalduna, feminista, antikapitalista eta solidarioa, besteak beste".
Perry Bamonte hil da, The Cure talde britainiarreko gitarrista, 65 urte zituela
Londresen jaio zen, 1960an, eta 19 urte zituela hasi zuen bere musika-ibilbidea baxu-jotzaile gisa. "Lasaia, bizia, intuitiboa, etengabea eta izugarri sortzailea", ingurukoen arabera, Bamonte The Cure taldeko funtsezko kidea izan zen 1990etik.
Mikel Erentxunen bira Donostiara iritsi da
2025 urte osoan zehar 50 bat kontzertu eman ondoren, Kursaal jauregian izan da Mikel Erentxun, Duncan Dhu taldearen lehen diskoaren 40. urteurrena ospatzeko egindako biraren barnean. Kontzertu horietan famatu egin zuen taldearen abesti ezagunenak eskaintzen ditu, baita inoiz kontzertu batean jo ez zituzten kantu batzuk ere.
Bizardunak eta Rita Payes, Santaspascuas jaialdia hasteko
Gaboneroko Iruñeko musika jaialdiaren programazioa Bizardunak taldeak abiatuko du ostegunean Zentralen, eta kataluniar tronboi-jotzaile, abeslari eta konpositorea igandean arituko da, Baluarten.
Jeff Tweedy, Anastacia eta Steven Isserlis txelista, Kursaalen 2026an
Jeff Tweedy Wilcoko buruaren bakarkako emanaldia da Kursaal Eszenaren datorren urteko programazioaren hitzordu nagusietakoa; horrez gain, Yuha Wang, Anastacia abeslaria, Ryan Adams, Rodrigo Cuevas eta Euskal Herriko Orkestra Barrokoa ere arituko dira Donostiako espazioan.
Etzakitek kanta berria kaleratu du bere itzulera iragartzeko: “Hanka-punttetan”
“Hanka-punttetan” abestia kaleratu du Etzakit Hernaniko triki-pop taldeak. Horretan, taldeak lagun izan ditu Alaitz eta Maider, Maixa eta Itziar, Kristina eta Amaia, eta Gozategiko kideak. Etzakit taldea urtarrilaren 3an eta 5ean itzuliko da agertokira, Hernaniko Oialume dantzalekuan.
BECeko azken kontzerturako sarrera guztiak salduta, Pantxoa eta Peio beste aukera batzuk aztertzen ari dira
Bikote musikalak bere historiako azken emanaldia emango du 2027ko urtarrilaren 10ean, eta ordu gutxian agortu dira sarrerak, salgai jarritako egun berean.
Euskadiko Orkestrak aukeratu ditu bere musikariekin kantatuko duten 132 ahotsak
“Abestu Euskadiko Orkestarekin” ekimenari esker, 132 abeslari Euskadiko Orkestrari batuko zazizkio Iruñeko Baluarten, Donostiako Kursaalen eta Euskalduna Bilbaon Sorozabalen 'Euskalerria' eta Bizeten 'Carmen' operako 'Martxa eta abesbatza' kantatzeko.
Pantxoak eta Peiok "Urtxintxak" jo dute azken kontzertuaren aurkezpenean
Abeslari bikoteak 2027ko urtarrilaren 10ean joko du azken kontzertua, BECen. Emanaldi horren aurkezpen ekitaldian, "Urtxintxak" kantua jo dute.
Pantxoak eta Peiok 2027ko urtarrilean emango dute azken kontzertua, BECen
Kantariok 2027ko urtarrilaren 10ean eskainiko dute beren ibilbideko azken kontzertuan, BECen. Azken Dantza kontzerturako sarrerak abenduaren 18an jarriko dituzte salgai, 10:00etan.