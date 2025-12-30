CONCIERTO ESPECIAL EN Oialume
Etzakit regresa a los escenarios 23 años después, con tres conciertos especiales en enero

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etzakit 23 urte geroago itzuliko da agertokietara, urtarrilean hiru kontzertu berezirekin
author image

EITB

Última actualización

El grupo hernaniarra vuelve a los escenarios tras más de dos décadas de silencio. La mítica banda de triki pop ofrecerá tres conciertos los días 2, 3 y 5 de enero, retomando su historia allí donde comenzó y se despidió, en Oialume, en una cita cargada de nostalgia y emoción para toda una generación.

Música vasca Música Hernani Conciertos

