50 años en los escenarios
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Errobi se despide con su último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián

azken kontzertua Donostiako Victoria Eugenia antzokian. último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia
18:00 - 20:00
Último concierto de Errobi, en el Victoria Eugenia de Donostia
Euskaraz irakurri: Errobik azken kontzertua eman du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian
author image

EITB

Última actualización

La histórica banda labortana encabezada por Anje Duhalde y Mixel Ducau ha ofrecido en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a su último directo. Errobi se convirtió en el grupo pionero del rock progresivo vasco en los años 70. El año pasado comenzaron una gira de despedida por el 50 aniversario que tuvo una gran acogida en varios pueblos de Euskal Herria. Este martes, 30 de diciembre, han finalizado ese exitoso recorrido con un concierto que ha agotado todas las entradas.

Iparralde Música vasca Música Cultura Lapurdi Donostia-San Sebastián

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X