Errobi se despide con su último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián
La histórica banda labortana encabezada por Anje Duhalde y Mixel Ducau ha ofrecido en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a su último directo. Errobi se convirtió en el grupo pionero del rock progresivo vasco en los años 70. El año pasado comenzaron una gira de despedida por el 50 aniversario que tuvo una gran acogida en varios pueblos de Euskal Herria. Este martes, 30 de diciembre, han finalizado ese exitoso recorrido con un concierto que ha agotado todas las entradas.
Te puede interesar
Etzakit regresa a los escenarios 23 años después, con tres conciertos especiales en enero
El grupo hernaniarra vuelve a los escenarios tras más de dos décadas de silencio. La mítica banda de triki pop ofrecerá tres conciertos los días 2, 3 y 5 de enero, retomando su historia allí donde comenzó y se despidió, en Oialume, en una cita cargada de nostalgia y emoción para toda una generación.
Mikel Urdangarin ofrece un concierto mágico, como viene siendo habitual, en Navidad
Mikel Urdangarin lleva más de 20 años ofreciendo una actuación especial el último fin de semana del año. Con todas las entradas agotadas, el cantante ha atraído a público desde muchos puntos de Euskal Herria. Ha reunido caras nuevas y antiguas en el Kafe Antzokia de Bilbao.
Miles de personas disfrutan del festival Aske en Atarrabia, para reivindicar "la libertad de este pueblo"
Se han dado cita diversos grupos y artistas, como Neomak, Merina Gris, Gozategi y Janus Lester. Los organizadores reivindican “la libertad de este pueblo” para “crear la banda sonora de una Euskal Herria libre: euskaldun, feminista, anticapitalista y solidaria, entre otras”.
Perry Bamonte, guitarrista de la banda británica The Cure, fallece a los 65 años
Nació en Londres en 1960, y comenzó su carrera musical como bajista a los 19 años. Descrito por el grupo como "tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo", Bamonte fue integrante esencial de The Cure desde 1990.
La gira de Mikel Erentxun llega a San Sebastián
Tras unos 50 conciertos ofrecidos durante todo el año 2025, la gira realizada con motivo del 40 aniversario del primer disco de Duncan Dhu, ha aterrizado en el palacio Kursaal. En este tour, Erentxun ofrece las canciones más conocidas de la banda donostiarra, así como algunos temas que nunca tocaron en un concierto.
El festival Aske nacerá este sábado Villava con Neomak, Merina Gris y Gozategi
Nafarroa 1512, The Clayton, Juantxo Skalari & La Rude Band, Janus Lester, Marte Lasarte y Dodosound también participarán el festival, heredero del Hatortxu Rock.
Bizardunak y Rita Payés ponen en marcha el festival Santaspascuas
El festival navideño de música de Pamplona arranca su programación con el concierto de Bizardunak el jueves en la Zentral y de la trombonista, cantante y compositora catalana el domingo en Baluarte.
Jeff Tweedy, Anastacia y el chelista Steven Isserlis en Kursaal en 2026
La actuación en solitario de Jeff Tweedy, líder de Wilco, será uno de los platos fuertes de la programación de Kursaal Eszena 2026, que contará también con la pianista Yuha Wang, la cantante Anastacia, Ryan Adams, Rodrigo Cuevas y Euskal Herriko Orkestra Barrokoa, entre otros.
Etzakit lanza una nueva canción: "Hanka-punttetan"
El grupo triki-pop de Hernani Etzakit ha publicado la canción "Hanka-punttetan". Para ello, el grupo ha contado con las parejas “Alaitz eta Maider”, “Maixa eta Itziar”, “Kristina eta Amaia”, y los hermanos de Gozategi. El grupo Etzakit volverá al escenario los días 3 y 5 de enero, en la sala Oialume de Hernani.