La Euskadiko Orkestra ofrecerá esta semana, entre el lunes y el viernes en las cuatro capitales de Hegoalde, su quinto programa de la temporada 2025-2026. Bajo el título “Arriaga / Strauss”, han invitado a los recitales a la soprano estadounidense Rachel Willis-Sorensen y el director Jaime Martín.

Willis-Sorensen interpretará junto a las músicas y los músicos de la Euskadiko Orkestra los Cuatro últimos Lieder de Richard Strauss, obra escrita por el compositor alemán a los 84 años.

Además, el quinto programa de abono incluye también 'Los esclavos felices', escrita por el bilbaíno Juan Crisóstomo Arriaga, de cuya muerte se cumplen 200 años, a los 14 años, y, en la segunda mitad del concierto, la Sinfonía nº4 de Johannes Brahms.

Todos los conciertos empezarán a las 19:30 horas, el lunes, 12 de enero, en el Auditorio Kursaal de San Sebastián; el martes, 13 de enero, en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria; el miércoles, 14 de enero, en el Auditorio Baluarte de Pamplona; el jueves, 15 de enero, de nuevo en el Auditorio Kursaal; y el viernes, 16 de enero, en el Palacio Euskalduna de Bilbao.