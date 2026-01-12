Urtarrilak 12-16
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadiko Orkestrak Strauss, Brahms eta Arriaga interpretatuko ditu denboraldiko bosgarren programan

Rachel Willis-Sorensen sopranoa eta Jaime Martin flauta-jotzaile eta zuzendaria izango ditu lagun euskal orkestrak urtarrilaren 12tik 16ra Donostian, Gasteizen, Iruñean eta Bilbon egingo dituen emanaldietan.
Rachel Willis-Sorensenek Richard Straussen 'Azken lau Liederrak' interpretatuko ditu. Argazkia: Olivia Kahler.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko Orkestrak 2025-2026ko denboraldiko bosgarren kontzertu programa eskainiko du aste honetan, astelehenetik ostiralera, Hegoaldeko lau hiriburuetan. 'Arriaga / Strauss' izenburupean, Rachel Willis-Sorensen soprano estatubatuarra eta Jaime Martín zuzendaria gonbidatu dituzte emanaldiotarako.

Willis-Sorensenek Richard Straussen 'Azken lau Liederrak' interpretatuko ditu Euskadiko Orkestrarekin, Straussek 84 urterekin konposatu zuen "testamentu musikala".

Gainera, bosgarren programak 'Los esclavos felices' Juan Crisostomo de Arriaga konpositore bilbotarrak 14 urterekin idatzitako pieza ere jasotzen du, haren heriotzaren 200. urteurrenean, eta, programaren bigarren erdian, Johannes Brahmsen '4. Sinfonia'. entzungo da.

Kontzertu guztiak 19:30ean hasiko dira: astelehen honetan eta ostegunean, urtarrilaren 12an eta 15ean, Donostiako Kursaal Auditoriumean; asteartean, urtarrilaren 13an, Gasteizko Jesus Guridi Kontserbatorioan; asteazkenean, urtarrilaren 14an, Iruñeko Baluarte Auditoriumean; eta ostiralean, urtarrilaren 16an, Euskalduna Bilbao Jauregian.

Euskadiko Orkestra Euskalduna Jauregia Kontzertuak Musika

Zure interesekoa izan daiteke

azken kontzertua Donostiako Victoria Eugenia antzokian. último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Errobik azken kontzertua eman du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian

Anje Duhalde eta Mixel Ducau buru dituen talde lapurtar historikoak bere azken zuzenekoa eskaini du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian. Errobi taldea euskal rock progresiboaren aitzindari bihurtu zen 70eko hamarkadan. Iaz hasi zuten Errobiren 50. urteurrena ospatzeko agur-bira, eta arrakasta handia izan dute Euskal Herriko hainbat herritan. Astearte honetan, abenduaren 30ean, amaituko dute ibilbide oparo hori, sarrera guztiak agortu dituen kontzertu batekin. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X