Cuatro representaciones
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La ABAO abre el año con “Werther”, de Jules Massent

Celso Albelo, Annalisa Stroppa, Lucía Iglesias y Àngel Òdena protagonizan las cuatro representaciones (17, 20, 23 y 26 de enero, Euskalduna) de la ópera cumbre del romanticismo francés.
"Werther" opera Boloniako antzerkiaren bertsioan.
Producción del Comunale di Bologna de "Werther". Foto: Rocco Casaluci.
Euskaraz irakurri: OLBEk Jules Massenten "Werther" filmarekin ireki du urtea
author image

EITB

Última actualización

ABAO Bilbao Opera abre el nuevo año con cuatro representaciones de la ópera cumbre del romanticismo francés: Werther de Jules Massenet. Basada en el clásico epistolar «Los sufrimientos del joven Werther» de Goethe, la historia recrea un triángulo amoroso, desesperado y trágico, entre el poeta Werther, la joven Charlotte, y Albert, su prometido y con quien debe casarse.

Se podrán ver en Bilbao cuatro funciones para los días 17, 20, 23 y 26 de enero. La representación el sábado 17 dará comienzo a las 19:00h, y el resto de las funciones se iniciarán las 19:30h.

Sobre el escenario, estarán el tenor Celso Albelo, la mezzosoprano Annalisa Stroppa,
y el barítono Àngel Òdena, acompañados por la Bilbao Orkestra Sifonikoa, dirigida para la ocasión por el maestro Carlo Montanaro.

El coro infantil Leioa Kantika Korala, dirigido por Basilio Astúlez, también participa en la obra, en la producción del Comunale di Bologna que promete, según la ABAO, “gran belleza escénica en una lectura visual moderna y evocadora del drama de Massenet”.

Las entradas están a la venta a un precio entre 26 y 291 euros. 

Palacio Euskalduna Música

Te puede interesar

azken kontzertua Donostiako Victoria Eugenia antzokian. último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Errobi se despide con su último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián

La histórica banda labortana encabezada por Anje Duhalde y Mixel Ducau ha ofrecido en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a su último directo. Errobi se convirtió en el grupo pionero del rock progresivo vasco en los años 70. El año pasado comenzaron una gira de despedida por el 50 aniversario que tuvo una gran acogida en varios pueblos de Euskal Herria. Este martes, 30 de diciembre, han finalizado ese exitoso recorrido con un concierto que ha agotado todas las entradas.
Cargar más
Publicidad
X