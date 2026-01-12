La ABAO abre el año con “Werther”, de Jules Massent
ABAO Bilbao Opera abre el nuevo año con cuatro representaciones de la ópera cumbre del romanticismo francés: Werther de Jules Massenet. Basada en el clásico epistolar «Los sufrimientos del joven Werther» de Goethe, la historia recrea un triángulo amoroso, desesperado y trágico, entre el poeta Werther, la joven Charlotte, y Albert, su prometido y con quien debe casarse.
Se podrán ver en Bilbao cuatro funciones para los días 17, 20, 23 y 26 de enero. La representación el sábado 17 dará comienzo a las 19:00h, y el resto de las funciones se iniciarán las 19:30h.
Sobre el escenario, estarán el tenor Celso Albelo, la mezzosoprano Annalisa Stroppa,
y el barítono Àngel Òdena, acompañados por la Bilbao Orkestra Sifonikoa, dirigida para la ocasión por el maestro Carlo Montanaro.
El coro infantil Leioa Kantika Korala, dirigido por Basilio Astúlez, también participa en la obra, en la producción del Comunale di Bologna que promete, según la ABAO, “gran belleza escénica en una lectura visual moderna y evocadora del drama de Massenet”.
Las entradas están a la venta a un precio entre 26 y 291 euros.
