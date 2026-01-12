ABAOk “Werther” Jules Masseneten opera taularatuko du urtea hasteko
Celso Albelo, Annalisa Stroppa, Lucía Iglesias eta Angel Odena izango dira frantziar erromantizismoaren lan gailenaren lau emanaldiotako (urtarrilak 17, 20, 23 eta 26, Euskaldunan) protagonistak.
ABAO Bilbao Opera, Operaren Lagunen Biboko Elkarteak, Werther Jules Massenenten lanaren, Frantziako erromantizismoaren opera nagusiaren, lau emanaldi programatu ditu urtea abiatzeko. Werther gaztearen sufrimenduak Goetheren lan epistolarrean oinarrituta, Werther poetaren, Charlotte gaztearen eta Albert azken horren senargaiaren arteko maitasun hirukia kontatzen du.
Bilbon, lau emanaldi egingo dituzte, urtarrilaren 17, 20, 23 eta 26an. Larunbatean, hilak 17, 19:00etan hasiko dira, eta gainerako egunetan, 19:30ean.
Taula gainean, Ceslo Albelo tenorra, Annalisa Stroppa mezzosopranoa eta Angel Odona baritonoa egongo dira, Carlo Montanaro maisuari jarraituko dion Bilboko Orkestra Sinfonikoa lagun dutela.
Leioa Kantika Koralak ere hartuko du parte, Basilio Astulezek gidatuta, eta lagunduko dute Comunale di Bolognaren ekozipen “moderno eta iradokitzailearen edertasun eszeniko handia” publikoari helarazten.
Sarrerak salgai daude, 26 eta 291 euro arteko prezioan.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskadiko Orkestrak Strauss, Brahms eta Arriaga interpretatuko ditu denboraldiko bosgarren programan
Rachel Willis-Sorensen sopranoa eta Jaime Martin flauta-jotzaile eta zuzendaria izango ditu lagun euskal orkestrak urtarrilaren 12tik 16ra Donostian, Gasteizen, Iruñean eta Bilbon egingo dituen emanaldietan.
Hamar urte David Bowie gabe
“Kameleoia” duela hamar urte zendu zen, ondare gaitz eta pizgarria utzita.
Neomak taldea, Arriagan zuzenean
"Lazturak orbain" diskoko aurkezpen bira Bilboko antzokira eraman du taldeak bart. Kantu berriez gain, bestelako abestiak ere utzi zituen gaualdiak, hala nola "Kontu zaharrak".
Errobik azken kontzertua eman du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian
Anje Duhalde eta Mixel Ducau buru dituen talde lapurtar historikoak bere azken zuzenekoa eskaini du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian. Errobi taldea euskal rock progresiboaren aitzindari bihurtu zen 70eko hamarkadan. Iaz hasi zuten Errobiren 50. urteurrena ospatzeko agur-bira, eta arrakasta handia izan dute Euskal Herriko hainbat herritan. Astearte honetan, abenduaren 30ean, amaituko dute ibilbide oparo hori, sarrera guztiak agortu dituen kontzertu batekin.
Etzakit 23 urte geroago itzuliko da agertokietara, urtarrilean hiru kontzertu berezirekin
Bi hamarkada baino gehiagoko isilunearen ostean, agertokietara itzuliko da talde hernaniarra. Triki pop talde mitikoak hiru kontzertu eskainiko ditu urtarrilaren 2an, 3an eta 5ean, hasi eta agurtu zen lekuan bere historiari berriro helduz, Oialumen, belaunaldi oso batentzat nostalgiaz eta emozioz beteriko hitzorduan.
Kontzertu magikoa eskaini du bart Mikel Urdangarinek, ohi bezala, Gabonetan
20 urtetik gora daramatza Mikel Urdangarinek urteko azken asteburuan emanaldi berezia eskaintzen. Sarrera guztiak agortuta, Euskal Herriko txoko askotatik erakarri du publikoa. Aurpegi berriak eta aspaldikoak bildu ditu Bilboko Kafe Antzokian.
Milaka lagunek gozatu dute Atarrabiako Aske jaialdian, "herri honen askatasuna" aldarrikatzeko
Hainbat talde eta artista elkartu dira bertan, Neomak, Merina Gris, Gozategi eta Janus Lester tartean. Antolatzaileek "herri honen askatasuna" aldarrikatu dute, "Euskal Herri aske baten soinu-banda sortzeko: euskalduna, feminista, antikapitalista eta solidarioa, besteak beste".
Perry Bamonte hil da, The Cure talde britainiarreko gitarrista, 65 urte zituela
Londresen jaio zen, 1960an, eta 19 urte zituela hasi zuen bere musika-ibilbidea baxu-jotzaile gisa. "Lasaia, bizia, intuitiboa, etengabea eta izugarri sortzailea", ingurukoen arabera, Bamonte The Cure taldeko funtsezko kidea izan zen 1990etik.
Mikel Erentxunen bira Donostiara iritsi da
2025 urte osoan zehar 50 bat kontzertu eman ondoren, Kursaal jauregian izan da Mikel Erentxun, Duncan Dhu taldearen lehen diskoaren 40. urteurrena ospatzeko egindako biraren barnean. Kontzertu horietan famatu egin zuen taldearen abesti ezagunenak eskaintzen ditu, baita inoiz kontzertu batean jo ez zituzten kantu batzuk ere.