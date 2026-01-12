LAU EMANALDI

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

ABAOk “Werther” Jules Masseneten opera taularatuko du urtea hasteko

Celso Albelo, Annalisa Stroppa, Lucía Iglesias eta Angel Odena izango dira frantziar erromantizismoaren lan gailenaren lau emanaldiotako (urtarrilak 17, 20, 23 eta 26, Euskaldunan) protagonistak. 

"Werther" opera Boloniako antzerkiaren bertsioan.

"Werther"en Comunale di Bolognaren ekoizpena. Argazkia: Rocco Casaluci.

author image

EITB

Azken eguneratzea

ABAO Bilbao Opera, Operaren Lagunen Biboko Elkarteak, Werther Jules Massenenten lanaren, Frantziako erromantizismoaren opera nagusiaren, lau emanaldi programatu ditu urtea abiatzeko. Werther gaztearen sufrimenduak Goetheren lan epistolarrean oinarrituta, Werther poetaren, Charlotte gaztearen eta Albert azken horren senargaiaren arteko maitasun hirukia kontatzen du.

Bilbon, lau emanaldi egingo dituzte, urtarrilaren 17, 20, 23 eta 26an. Larunbatean, hilak 17, 19:00etan hasiko dira, eta gainerako egunetan, 19:30ean.

Taula gainean, Ceslo Albelo tenorra, Annalisa Stroppa mezzosopranoa eta Angel Odona baritonoa egongo dira, Carlo Montanaro maisuari jarraituko dion Bilboko Orkestra Sinfonikoa lagun dutela.

Leioa Kantika Koralak ere hartuko du parte, Basilio Astulezek gidatuta, eta lagunduko dute Comunale di Bolognaren ekozipen “moderno eta iradokitzailearen edertasun eszeniko handia” publikoari helarazten.

Sarrerak salgai daude, 26 eta 291 euro arteko prezioan. 

Euskalduna Jauregia Musika

Zure interesekoa izan daiteke

azken kontzertua Donostiako Victoria Eugenia antzokian. último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Errobik azken kontzertua eman du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian

Anje Duhalde eta Mixel Ducau buru dituen talde lapurtar historikoak bere azken zuzenekoa eskaini du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian. Errobi taldea euskal rock progresiboaren aitzindari bihurtu zen 70eko hamarkadan. Iaz hasi zuten Errobiren 50. urteurrena ospatzeko agur-bira, eta arrakasta handia izan dute Euskal Herriko hainbat herritan. Astearte honetan, abenduaren 30ean, amaituko dute ibilbide oparo hori, sarrera guztiak agortu dituen kontzertu batekin. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X